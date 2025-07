Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adam Bielan. Europosła Prawa i Sprawiedliwości zapytamy m.in. o to, czy politycy Polski 2050 Szymona Hołowni są blisko przejścia do partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wideo youtube

Adama Bielana zapytamy m.in. o szczegóły dotyczące spotkania prezydenta elekta z klubem PiS. Jaki będzie nowy program wyborczy partii Jarosława Kaczyńskiego? Jak ocenia przebieg rekonstrukcji rządu? Dlaczego poseł Krzysztof Szczucki pracuje nad nowym projektem konstytucji?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / RMF FM

