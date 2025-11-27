Co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? Czy były premier Mateusz Morawiecki popadł w niełaskę? Dlaczego nie trafił do zespołu programowego partii? Czy walka w PiS odbywa się za zgodą Jarosława Kaczyńskiego? Na te i inne pytania odpowie Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący PiS, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Patryk Jaki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy to, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech i nie stawia się przed prokuraturą, nie jest dla PiS obciążeniem? Czy nie powinien bronić swoich racji w Polsce? Co nasz gość sądzi o możliwości postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu?

Patryka Jakiego zapytamy także o debatę w Parlamencie Europejskim na temat ataków dywersyjnych, Mercosur i o to, czy możliwe jest wycofanie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku.

