Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mariusz Haładyj, planuje szerokie zmiany w kierownictwie instytucji. Do marszałka Sejmu trafił już wniosek o odwołanie wiceprezesa Piotra Miklisa. Wcześniej stanowisko stracił Michał Jędrzejczyk. Wśród kandydatów na nowych wiceprezesów pojawiają się nazwiska Sylweriusza Królaka, Katarzyny Budnikowskiej oraz Jacka Cichockiego.

Prezes NIK Mariusz Haładyj złożył wniosek o odwołanie wiceprezesa Piotra Miklisa.

Wcześniej zdymisjonowany został Michał Jędrzejczyk, który objął stanowisko w delegaturze w Kielcach.

Nowymi wiceprezesami mają zostać dr Sylweriusz Królak i Katarzyna Budnikowska.

Trzeci wiceprezes, Jacek Kozłowski, zachowa stanowisko.

Wśród kandydatów na wiceprezesa wymieniany jest także Jacek Cichocki, były szef Kancelarii Sejmu.

Według informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" prezes NIK Mariusz Haładyj złożył wniosek o odwołanie Piotra Miklisa ze stanowiska wiceprezesa. Dokument trafił już do marszałka Sejmu. To kolejna zmiana w kierownictwie Izby - miesiąc wcześniej stanowisko stracił Michał Jędrzejczyk, który został przeniesiony do delegatury w Kielcach.

Nowi kandydaci na wiceprezesów

Na miejsce odwołanych wiceprezesów Haładyj chce powołać dr. Sylweriusza Królaka oraz Katarzynę Budnikowską. Wśród potencjalnych kandydatów pojawia się także Jacek Cichocki, były szef Kancelarii Sejmu. Trzeci wiceprezes, Jacek Kozłowski, ma zachować swoją funkcję dzięki silnej pozycji w NIK.

Opinię w sprawie odwołania i powołania nowych wiceprezesów ma wyrazić sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej. Ostateczną zgodę musi wydać marszałek Sejmu, którym obecnie jest Włodzimierz Czarzasty. Wnioski prezesa Haładyja wpłynęły już do komisji, co potwierdził jej przewodniczący, poseł Marek Sawicki.