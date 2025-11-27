W ręce policji wpadł 27-latek, podejrzany o gwałt na młodej dziewczynie niedaleko Olkusza w Małopolsce. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys, mężczyznę zatrzymano w Katowicach.
Do zatrzymania mężczyzny doszło w środę na jednej z ulic w centrum Katowic.
Na trop 27-latka wpadli pracujący nad sprawą funkcjonariusze z Małopolski i Śląska.
Według policji w minioną sobotę mężczyzna miał zgwałcić młodą dziewczynę w lesie niedaleko Olkusza w Małopolsce. Wcześniej ją śledził.
Podejrzany miał wsiąść za ofiarą do autobusu jeszcze w Dąbrowie Górniczej. Oboje wysiedli w Sławkowie, gdzie mężczyzna wciągnął dziewczynę do lasu.
Zatrzymanego 27-latka przewieziono do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zgwałcenia.
Wiadomo, że jest recydywistą.
Śledczy zawnioskowali o tymczasowy areszt dla mężczyzny.