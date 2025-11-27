​Sprawcy porwania we Wrocławiu usłyszeli już zarzuty prokuratorskie. Podejrzani Patryk B. i Bartłomiej R. w nocy z wtorku na środę pobili innego mężczyznę, następnie uwięzili w bagażniku i uprowadzili. Po namierzeniu samochodu, policja rozpoczęła pościg. W jego trakcie porywacze zderzyli się z tramwajem. Uprowadzony zmarł w wyniku ran odniesionych w wypadku - wynika z sekcji zwłok. Podejrzani usłyszeli już zarzuty prokuratorskie.

Rozbity samochód porywaczy na miejscu wypadku / Maciej Kulczyński / PAP

We Wrocławiu doszło do porwania 34-letniego mężczyzny, który został pobity w swoim mieszkaniu na Grabiszynie. Podejrzani to Patryk B. i Bartłomiej R.

Następnie uwięziono ofiarę w bagażniku samochodu i wożono przez kilka godzin. Policja po namierzeniu pojazdu rozpoczęła pościg.

Podczas obławy auto porywaczy uderzyło w miejski tramwaj i porwany mężczyzna zginął na miejscu.

Brutalne pobicie i porwanie we Wrocławiu

Do porwania doszło we Wrocławiu w nocy z wtorku na środę. Wówczas Patryk B. i Bartłomiej R. uprowadzili 34-letniego mężczyznę, którego najpierw pobili w jego mieszkaniu na Grabiszynie.

"Wielokrotnie uderzali go pięściami i drewnianym trzonkiem od siekiery oraz kopali obutą nogą po całym ciele" - poinformowała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Następnie porywacze umieścili mężczyznę w bagażniku volkswagena. Uprowadzili go i wozili przez kolejne kilka godzin. W trakcie kontynuowali bicie i oddawali mocz na swoją ofiarę.

Śmiertelny wypadek w czasie pościgu

Kiedy policjanci namierzyli pojazd, podejrzani ruszyli do ucieczki. W trakcie pościgu prowadzony przez Patryka B. volkswagen z impetem uderzył w miejski tramwaj. Szczęśliwie w tramwaju nie było pasażerów, a motorniczemu nic się nie stało.

Porwany mężczyzna w bagażniku zginął na miejscu - wynika z sekcji zwłok.

Autopsja ujawniła bowiem, że ofiara zmarła w wyniku ran poniesionych w wypadku. Dlatego Patryk B. będzie odpowiadał m.in. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jak się okazało, miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Moment zderzenia auta z tramwajem Moment zderzenia auta z tramwajem Dolnośląska Policja /

Obaj podejrzani będą odpowiadać także za wcześniejsze dotkliwe pobicie porwanego. Nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn. Ma on zostać rozpatrzony w piątek.

Zarówno Patryk B., Bartłomiej R., jak i ich ofiara to osoby wielokrotnie karane - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Chodzi o przestępstwa związane z narkotykami, ale także naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.