Kiedy polska nauka otrzyma więcej pieniędzy na badania naukowe? W jaki sposób minister nauki i szkolnictwa wyższego chce przekonać premiera do wzrostu nakładów? Co z tzw. ustawą Gowina, na które czeka środowisko akademickie? Kiedy powstanie nowy model ewaluacji nauki i co z dyplomami online? O to m.in. Tomasz Terlikowski zapyta gościa Porannej rozmowy w RMF FM Marcina Kulaska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Marcin Kulasek będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Radek Pietruszka / PAP

W przededniu nowego roku akademickiego porozmawiamy też o dostępności i cenach akademików oraz o tym, co czeka studentów i pracowników naukowych od tego roku.

Co z bezpieczeństwem na polskich uczelniach? Czy będą kolejne rozwiązania i uprawnienia dla ochrony na kampusach? Czy budżet Narodowej Rady Naukowej zostanie zwiększony?

