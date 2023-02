"W momencie, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę, siedziałem w domu. Wojna wybuchła w czwartek, prezydent (Wołodymyr) Zełenski ogłosił formowanie legionu międzynarodowego. W poniedziałek poszedłem do ukraińskiej ambasady, we wtorek dostałem instrukcje, a w środę byłem na Ukrainie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM pan Jurek, polski ochotnik, który walczył po stronie naszych wschodnich sąsiadów.

Pan Jurek, polski ochotnik, który walczył w Ukrainie / Piotr Szydłowski / RMF FM

Pan Jurek - jak opowiadał - po dłuższym pobycie na froncie został ranny. Podczas działań w obwodzie charkowskim strzelił do niego rosyjski czołg.

Niestety, podczas zasadzki na rosyjski czołg nie trafiłem tego pojazdu. Czołg wystrzelił w moją stronę. Pocisk spadł ok. 20-30 metrów przede mną, zostałem ranny odłamkami w nogę. W efekcie fali uderzeniowej przewróciłem się i złamałem dwa palce - relacjonował.

Polski ochotnik poinformował, że na Ukrainie stracił dwóch przyjaciół - Tajwańczyka i Japończyka. Zginęli w podobny sposób - też strzelał do nich czołg - powiedział.

"W szpitalu widzi się ogrom tego piekła"

Pan Jurek został przez kolegów przetransportowany do szpitala polowego. Jak wspomina, pobyt tam, a następnie w szpitalu w Charkowie był "najgorszym czasem podczas jego pobytu na wojnie".

Nawet nie zasnąłem w szpitalu. Modliłem się o to, żebym mógł przespać się w lesie, jak to miało miejsce wcześniej. (...) Wolałem las niż łóżko szpitalne. To, co się dzieje w szpitalach na Ukrainie (...), to człowiek dopiero w tym momencie widzi skalę tej wojny, tragedię tego narodu, co tak naprawdę tam się wydarzyło - przekazał. Szpital mną wstrząsnął. Tam się widzi ogrom tego piekła - dodał.

Jak teraz pojedzie się do większego ukraińskiego miasta, to widzi się ludzi z protezami, bez kończyn. W tym szpitalu opatrzono mnie raz przez półtorej dnia. Nikt się mną nie interesował - nawet tego nie wymagałem. Trafiają tam ludzie z takimi przypadkami, że człowiek nie jest w stanie zasnąć czy normalnie funkcjonować - opisywał.

"Nie starczyło mi odwagi, żeby zadzwonić do ojca"

Skąd pan Jurek znalazł się na froncie w Ukrainie? Rozmówca Roberta Mazurka nie był wcześniej zawodowym żołnierzem.

Wcześniej pracowałem w Warszawie jako ochroniarz. (...) Żaden zawodowy polski żołnierz nie może wyjechać na Ukrainę. Mogą wyjechać tylko cywile bądź byli żołnierze - wszyscy, którzy nie są związani kontraktem z polską armią - poinformował.

Gość Porannej rozmowy z RMF FM powiedział, że o swojej decyzji dotyczącej wyjazdu na Ukrainę poinformował tylko ojca i to wtedy, kiedy był już w okolicach Kijowa. Ojcu zostawiłem wiadomość. Nie starczyło mi odwagi, żeby zadzwonić - dodał.

"Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie wojnę"

Jak wyglądał pierwszy etap wojny oczami polskiego ochotnika?

Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie wojnę. Na początku, wiadomo, była partyzantka - nie było sztywnej linii frontu, nie było linii okopów. Na początku wszystkim zależało, żeby Rosjanie nie zdobyli Kijowa i takie też było nasze zadanie, żeby zatrzymać rosyjskie kolumny. Gdy to się skończyło, pojechałem do Donbasu. Później wróciłem na chwilę do Polski i pojechałem z powrotem pod Charków - relacjonował.

Pan Jurek przyznał, że życie w okopach wyobrażał sobie zupełnie inaczej. Człowiek stara się wykopać jak najmniejszy dół, na wzór własnego grobu. I w tym miejscu śpi - powiedział.