"Dwa tygodnie pan Biedroń jeździł po Polsce, obserwowaliśmy jak to wszystko wygląda, jak to powinno być organizowane. W pewnej chwili doszliśmy wszyscy do wniosku, że jeżeli się opiera kampanię, a tak robimy, na małych miastach i średnich, to potrzebne są nam bardzo dobrze działające struktury. Ponieważ SLD posiada struktury w 340 powiatach, w związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba oprzeć ten cały proces na wehikule, który się nazywa SLD" - powiedział Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD w Porannej rozmowie w RMF FM.

Taki mamy plan kampanii, że do końca marca Robert Biedroń będzie jeździł i będzie odwiedzał 4 powiaty dziennie, jeździ 3 tygodnie - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Każdemu życzę, żeby był w przeciągu 3 tygodni w 80 powiatach, tak jak będzie Robert - dodał. Został zapytany też o komitet poparcia dla Biedronia i to, czy zostanie do niego zaproszony chociażby Leszek Miller, który z rezerwą wypowiadał się o Biedroniu: Zaprosimy wszystkich tych, którzy będą chcieli pomóc - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek: W warszawskim studiu jest ze mną Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD - chyba ciągle jeszcze.

Włodzimierz Czarzasty: Nie, już Nowa Lewica...

Ale formalnie nazywa się pan już "przewodniczący Nowej Lewicy"?

Ja to się nazywam Włodek Czarzasty (śmiech).

To zaraz, która to partia? Trzecia dopiero.

Nie, to jest akurat ta sama, ciągle.

Od PZPR-u pan ma ciągłość?

Proszę pana, ja mam ciągłość w rozumie.

A dlaczego nie zgodził się pan, żeby szefową sztabu Roberta Biedronia była Hanna Gill-Piątek?

To nieprawda.

To nieprawda? Tak twierdzi poseł Lewicy cytowany przez portal wp.pl. Mówi tak: "To decyzja Włodka Czarzastego"...

Ale który poseł?

Anonimowy.

Aha.

"To decyzje Włodka Czarzastego, to był szantaż: że jeśli szefem kampanii nie będzie człowiek z Sojuszu, to struktury SLD nie będą działać na rzecz Biedronia".

Uprzejmie informuję, że Lewica nie ma żadnego posła, który ma na nazwisko Anonimowy. Proszę pana, dwa tygodnie pan Biedroń jeździł po Polsce, obserwowaliśmy, jak to wszystko wygląda, jak to powinno być organizowane - i w pewnej chwili po tych dwóch tygodniach doszliśmy wszyscy do wniosku, że jeżeli opiera się kampanię - a tak robimy - na małych miastach i średnich miastach, to potrzebne są nam bardzo dobrze działające struktury. Ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej posiada struktury w 340 powiatach, w związku z tym razem - to znaczy: Robert, Adrian Zandberg, Włodek Czarzasty plus kierownictwa partii - doszliśmy do wniosku, że trzeba oprzeć cały ten proces na wehikule, który się nazywa: SLD.

Pan de facto potwierdza to, co panu powiedziałem, przeciwko czemu pan protestował przed chwilą żywiołowo.

Nie, nie żywiołowo. Po prostu teza, jaką pan był łaskaw przedstawić...

Zacytować.

....zacytować, jest taka, że ktoś tam podjął decyzję i to byłem ja i tyle - nie: wszyscy podjęliśmy taką decyzję. Notabene pani Hanna Gill-Piątek jest wiceszefową i super.

To właśnie jest, swoją drogą, bardzo charakterystyczne na lewicy, że macie świetne kobiety, zawsze je komplementujecie, jak nikt inny - a później, jak przychodzi co do czego, to kobieta musi stać w tyle, za mężczyzną.

Mówi pan o wicemarszałkini Senatu w tym momencie, Gabrieli Morawskiej-Staneckiej...

Mówię na przykład o tym, że macie "trzech tenorów", mówię o tym, że wicemarszałkiem Sejmu mianowanym przez "trzech tenorów" jest jeden z tychże tenorów, że szefem klubu też jest mężczyzna. Wicemarszałkiem Senatu jest kobieta, dlatego że tam nie macie specjalnie wyboru, macie dwie osoby...

Mamy kobietę i mężczyznę.

To rzeczywiście.