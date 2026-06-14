​W obliczu regularnych przerw w dostępie do internetu mobilnego władze Petersburga zachęcają mieszkańców i turystów do korzystania z tradycyjnych, papierowych map. To odpowiedź na rosnące trudności z nawigacją w mieście.

​W obliczu regularnych przerw w dostępie do internetu mobilnego władze Petersburga zachęcają mieszkańców i turystów do korzystania z tradycyjnych, papierowych map (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Władze Petersburga oficjalnie zaleciły korzystanie z papierowych map i przewodników turystycznych. Jak poinformował w rozmowie z agencją TASS gubernator miasta, Aleksandr Biegłow, alternatywne środki nawigacji będą dostępne w miejskich punktach informacji turystycznej. Pracownicy tych placówek mają nie tylko rozdawać mapy, ale także pomagać odwiedzającym w orientacji w terenie oraz udzielać informacji o transporcie publicznym.

Coraz częstsze wyłączenia internetu

Petersburg regularnie doświadcza wyłączeń internetu mobilnego, które tłumaczone są walką z zagrożeniem ze strony dronów. Ostatnia duża blokada miała miejsce podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w dniach 3-6 czerwca, w którym uczestniczył prezydent Rosji Władimir Putin.

Już w pierwszą noc wydarzenia dostęp do sieci został ograniczony, a mieszkańcy skarżyli się, że nie działały nawet strony z tzw. białej listy zatwierdzonej przez władze. Mimo tych środków bezpieczeństwa, drony uderzyły w lokalny terminal naftowy, oddalony o 17 km od miejsca, gdzie odbywało się wydarzenie. Wybuchł wówczas pożar, który był widoczny z dużej odległości.

Rosjanie uczą się żyć bez internetu

W związku z nasilającymi się blokadami, rosyjscy parlamentarzyści apelują do obywateli, by nie polegali wyłącznie na elektronicznych narzędziach nawigacyjnych. Deputowany Jarosław Niłow określił tę sytuację jako "nową rzeczywistość", do której trzeba się przystosować.

Jego kolega Oleg Leonow zalecał korzystanie z tradycyjnych oznaczeń ulic i pytanie przechodniów o drogę, a przedstawiciele Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii przypomnieli o możliwości orientowania się według słońca i gwiazd.

Zmiany w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i turystów widać także w statystykach sprzedaży. W maju rosyjscy wydawcy odnotowali rekordowy wzrost zainteresowania papierowymi mapami - sprzedaż atlasów i map drogowych wzrosła o 55 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym powodzeniem cieszą się mapy turystyczne Moskwy i Petersburga.