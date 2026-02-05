Parlament Europejski zajmie się w przyszłym tygodniu praworządnością w Stanach Zjednoczonych. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, debata z inicjatywy drugiej co do wielkości frakcji socjaldemokratów (S&D) odbędzie się na sesji plenarnej w Strasburgu w środę 11 lutego.

Parlament Europejski zajmie się w przyszłym tygodniu praworządnością w Stanach Zjednoczonych.

Debatę zainicjowała frakcja socjaldemokratów (S&D), mimo początkowego sprzeciwu szefów grup politycznych PE.

Tytuł debaty to "Przemoc państwowa w Minneapolis i praworządność w Stanach Zjednoczonych".

Chodzi o działania agentów ICE, którzy śmiertelnie postrzelili dwoje obywateli USA, Renee Good oraz pielęgniarza Alexa Prettiego, podczas operacji wymierzonych w imigrantów.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, pierwotnie szefowie grup politycznych PE odrzucili wniosek socjalistów w tej sprawie. Podczas wczorajszego posiedzenia przewodniczących frakcji PE sprzeciwiła mu się Europejska Partia Ludowa, do której należą KO i PSL.

Europejska Partia Ludowa nie chce pogorszenia stosunków z Waszyngtonem i po kryzysie z Grenlandią chce uspokojenia relacji na linii UE-USA. EPL była więc przeciwko debacie razem z konserwatystami i skrajną prawicą. W innych sprawach dotyczących USA EPL także prezentuje w europarlamencie linię bardziej spolegliwą wobec Trumpa. Wzywa np. do natychmiastowego odblokowania przez PE umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonym.

Socjaliści natomiast stawiają warunki. Chcą klauzuli, która umożliwi ponowne zawieszenie tej umowy, gdyby Trump znowu zaczął grozić Europie.

Debata na temat praworządności w USA odbędzie się, ponieważ socjaliści wykorzystali swoje prawo do dyskusji na aktualny temat. Zgodnie z regulaminem PE (art. 169) każda grupa polityczna ma prawo zaproponować temat debaty na aktualny temat co najmniej raz w roku i nie trzeba na to zgody pozostałych frakcji. "Nie było więc głosowania. Debata została wpisana do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji" - przekazały RMF FM źródła w PE.