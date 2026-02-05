Wielki sukces Ewy Drobek - Polka znalazła się w finałowej dziesiątce konkursu na najlepszego nauczyciela na świecie! Triumfatorką tegorocznej edycji została indyjska artystka pedagożka Rouble Nagi, która została uhonorowana za działalność edukacyjną w slumsach Indii.

Dziesiątka finalistów konkursu na najlepszego nauczyciela na świecie (po prawej Ewa Drobek); fot. Barbara Nowacka

Roubne Nagi, indyjska artystka i pedagożka, zdobyła w czwartek w Dubaju nagrodę dla najlepszego nauczyciela na świecie (Global Teacher Prize) w wysokości miliona dolarów.

Obywatelka Indii została uhonorowana za działalność edukacyjną w slumsach i wsiach Indii, gdzie opracowała program "Misaal India", który zapewnia ponad milionowi dzieci tanią edukację opartą na sztuce.

Wielki sukces odniosła również Ewa Drobek, nauczycielka języków obcych z Warszawy, która znalazła się w finałowej dziesiątce konkursu.

Nauczycielce z Polski pogratulowała na platformie X minister edukacji Barbara Nowacka. "Pani Ewie oraz wszystkim polskim nauczycielkom i nauczycielom życzę siły, energii i wiary we własne możliwości. To Wy tworzycie przyszłość" - napisała.