Marznące opady i gołoledź sparaliżowały komunikację miejską we Wrocławiu i okolicach. Wstrzymano kursy autobusów do kilku podmiejskich gmin, a w samym mieście występują poważne utrudnienia na wielu trasach. Problemy są też na kolei. Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej na Dolnym Śląsku nieprzejezdne są trasy kolejowe w północnej i zachodniej części regionu.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

Wrocław zmaga się z poważnymi problemami komunikacyjnymi spowodowanymi marznącymi opadami.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, gołoledź na drogach i chodnikach sprawiła, że wstrzymano kursy autobusowe do podmiejskich gmin, takich jak Miękinia, Kąty Wrocławskie i Czernica.

"Kursy zostaną przywrócone, kiedy pozwolą na to warunki atmosferyczne" - zapewniają urzędnicy.

Problemy także w centrum miasta

Trudne warunki panują również na ulicach Wrocławia.

Na ul. Górniczej, z powodu oblodzenia i kolizji autobusu, zablokowany został przejazd. Autobusy linii 136 w kierunku Kozanowa musiały zostać skierowane objazdem przez ul. Lotniczą, Aleję Śląską i ul. Pilczycką.

Problemy występują także przy ul. Mydlanej, gdzie oblodzony parking uniemożliwia przejazd, a autobusy omijają przystanki na terenie byłego zakładu.



Służby miejskie prowadzą akcję odśnieżania i posypywania dróg. Na drogi i ciągi komunikacyjne wysypano już ponad 4200 ton soli.



Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach oraz o śledzenie komunikatów dotyczących zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

Problemy także na kolei

Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej na Dolnym Śląsku nieprzejezdne są trasy kolejowe w północnej i zachodniej części regionu.

Na innych trasach pociągi są opóźnione.

„Ze względu na trudne warunki zimowe, oblodzenia sieci trakcyjnej oraz problemy z uruchamianiem składów występują zmiany w komunikacji kolejowej na liniach Dolnego Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego. Utrudnienia na Dolnym Śląsku dotyczą odcinków: Rudna Gwizdanów – Głogów, Lubań – Gierałtów, Węgliniec – Bielawa oraz Wrocław – Leszno” - poinformowały PLK.

„Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą notować opóźnienia wynikające z wcześniejszych interwencji oraz nadal dynamicznej sytuacji pogodowej. W miejscach, gdzie występuje oblodzenie, pracują pociągi sieciowe” - informuje cytowana w komunikacie Marta Pabiańska z PLK.

Dodała, że ze względu na warunki atmosferyczne zarządca infrastruktury kolejowej w Niemczech wprowadził zmiany w ruchu pociągów, co wpływa również na komunikację w Polsce

„Bieżące informacje przekazywane są podróżnym, w miarę możliwości na peronach oraz m.in. na Portalu Pasażera (www.portalpasazera.pl). Prosimy o śledzenie komunikatów” - powiedziała Pabiańska.