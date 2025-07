Dodała, że "powinna mieć szanse móc kontynuować swoją misję". Cieszę się, że pozostaje na stanowisku pełnomocniczki do spraw równości i będzie mogła kontynuować swoją pracę - stwierdziła. Mam nadzieję, że ten cały głos, który się wczoraj podniósł podniósł w obronie wartości takich jak jest równość zostanie usłyszany także przez naszych koalicjantów, i oni umożliwią realizację tych zobowiązań koalicyjnych, które dotyczą równości - oceniła.

Co dalej z jawnością płac? Dziemianowicz-Bąk kometuje

Dziemianowicz-Bąk była też pytana o wprowadzenie w Polsce unijnej dyrektywy jawności płac. Prezydent podpisał projekt poselski, który częściowo wprowadza zasadę jawności płac i wynagrodzeń jeszcze przed zatrudnieniem. Jesienią tego roku powinniśmy znać konkretne elementy ustawy - stwierdziła.

Zaznaczyła, że całość unijnej dyrektywy o jawności płac powinna wejść w życie w przyszłym roku. Zapewniła, że pracę intensywnie toczą się w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jawność płac - jak mówiła ministra - nie ma polegać na tym, że sąsiad czy kuzyn będą wiedzieć, jakie są nasze wynagrodzenie. Tylko na tym, że wynagrodzenia mają być jawne w ramach jednego zakładu pracy - stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Chodzi o skuteczną walkę z luką płacową i nierównościami płacowymi. Żeby móc walczyć z jakąś dyskryminacją, trzeba o niej wiedzieć - wyjaśniła.

Umowy śmieciowe znikną? Szefowa MPRiPS: Pracujemy nad ustawą

Szefowa MRPiPS odniosła się na antenie radia także do kwestii umów śmieciowych.

Od trzech dekad żaden rząd nawet nie zaczął z tym skutecznie walczyć, ten rząd zaczął. Pracujemy nad ustawą, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy decyzją administracyjną przekształcać nieuczciwe umowy cywilno-prawne w umowy o pracę - przekazała.

Jak mówiła: to jest kamień milowy Krajowego Planu Odbudowy. Przekazała, że ustawa ma wejść w życie od stycznia 2026 roku. Do końca sierpnia ma być gotowy projekt - poinformowała.

"Umowy zlecenie będą wliczane do stażu pracy"

Dopytywana zaś o to, czy umowy zlecenie będą wliczane do stażu pracy, potwierdziła, że ustawa temu poświęcona wejdzie w życie w przyszłym roku. Ale będzie uwzględniała okresy przepracowane w oparciu o umowy zlecenie, czy na działalności gospodarczej z przeszłości. Co do zasady ZUS będzie wydawał zaświadczenie o tych przepracowanych latach - przekazała gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wspomniała też o tym, jak widzi polityczną przyszłość Włodzimierza Czarzastego. Absolutnie nie uważam, że zasługuje ma polityczną emeryturę - skomentowała. Podkreśliła, że nim jest bardzo ważna misja, jaką jest funkcja marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie nastąpi zmiana na tym stanowisku - podsumowała.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Mikołaj Poruszek / RMF FM

