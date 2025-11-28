Kiedy koalicja 13 grudnia kłóci się o stołki, u nas od dawna trwa wojna o to, kto będzie pisał program. Ale to jest naturalne dla naszej partii, tzn. my jesteśmy formacją republikańską, gdzie zawsze trwa spór o wizję - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł PiS Patryk Jaki.

Jaki: Musimy wyjść z ofensywą programową

Gość RMF FM pytany był o walki partyjne w PiS, ale nie chciał wdawać się w szczegóły. Oczywiście, że mnie interesują, natomiast są wykorzystywane przez media głównego nurtu, żeby osłabiać PiS. My jesteśmy formacją republikańską, gdzie zawsze trwał spór o wizję, zawsze program traktowało się poważnie i w związku z tym powstawały takie projekty jak 500 plus - mówił Patryk Jaki.

Tomasz Terlikowski pytał europosła, czy Mateusz Morawiecki jest problemem PiS. Nie. Problemem jest, w tej chwili to, gdybym ja miał zdiagnozować, że my musimy wyjść z ofensywą programową, całe szczęście jesteśmy formacją, która cieszy się przymiotem wiarygodności, jeżeli chodzi o realizowanie programu. Ja uważam, że teraz powinniśmy wyjść z projektem nowej konstytucji, bo widać problemy związane na przykład z egzekutywą - mówił polityk PiS.

Oczywiście, że są spory, ale ja uważam, że to jest coś dobrego. W Stanach Zjednoczonych na przykład jest to naturalne, że wewnątrz Partii Republikańskiej toczą się tego typu spory i one wzmacniają partię - podkreślił Jaki, dopytywany, czy w PiS nie ma żadnych sporów.

UE wycofa się z zakazu sprzedaży aut spalinowych?

Europoseł PiS był pytany, czy Unia Europejska wycofa się z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku.

Jest na to duża szansa. Robimy dużą ofensywę w tej sprawie - mówił Jaki.

Dwa tygodnie temu przeszła debata z naszej inicjatywy o wycofaniu się z tego zakazu i ku zdziwieniu wszystkich również mainstream europejski mówił, że trzeba to zrobić. Również najważniejsze partie niemieckie - że po prostu przemysł tego nie wytrzyma - podkreślał gość RMF FM.

