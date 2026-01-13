Niepokojące informacje płyną z Polski 2050. Łukasz Osmalak, skarbnik partii, przekazał, że "ktoś z zewnątrz" ingerował w unieważnioną drugą turę poniedziałkowych wyborów na przewodniczącego ugrupowania. Polska 2050 zwróci się w tej sprawie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

/ RMF FM

W poniedziałek zorganizowano głosowanie w ramach drugiej wyborów na przewodniczącego Polski 2050; członkowie partii wybierali między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską.

Głosowanie zostało jednak unieważnione - jak podano - z powodu problemów technicznych.

We wtorek skarbnik ugrupowania poinformował, że "ktoś z zewnątrz" ingerował w wybory; Polska 2050 zwróci się w tej sprawie do ABW.

Głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050, które odbyło się w poniedziałek, zostało unieważnione - jak podano - z powodu problemów technicznych.

Jak poinformował jednak Łukasz Osmalak, skarbnik Polski 2050, partia zdecydowała o zwróceniu się w sprawie wyborów do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wszystko wskazuje na to, że mamy, nie wiadomo skąd, oddanych ponad 26 tysięcy nieuprawnionych głosów. Chcemy, żeby zostało to zbadane - podkreślił.

Jesteśmy przekonani, że ktoś z zewnątrz zaingerował, natomiast nie mamy pojęcia, kto, w jaki sposób i dlaczego - dodał.

Unieważnione głosowanie

O stanowisko przewodniczącej Polski 2050 w drugiej turze wyborów ubiegają się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W pierwszej turze, zorganizowanej w sobotę, otrzymały one odpowiednio 277 i 131 głosów. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pierwotnie pięcioro jej członków.

Poniedziałkowe głosowanie w ramach drugiej tury rozpoczęło się o godz. 16:00 i zostało przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22:00, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Minęło jednak półtorej godziny, a wyników wciąż nie ujawniono - mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.

Przedstawiciele Polski 2050 nie potrafili wyjaśnić, co było powodem opóźnień. Początkowo źródła PAP informowały o możliwym ogłoszeniu wyników we wtorek. Ostatecznie jednak - jak poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe w komunikacie - głosowanie zostało unieważnione z powodu problemów technicznych.