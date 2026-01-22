Polityka zagraniczna zawsze była i będzie grą interesów. Silną pozycję możemy zbudować w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Obawiam się słabości Unii Europejskiej - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS, były wicepremier i minister obrony narodowej. Jako przykład podał "wielką kompromitację" z wysłaniem garstki żołnierzy na Grenlandię przez kilka krajów UE.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błaszczak: Trump już kilkakrotnie ograł Putina

Błaszczak: Polityka zagraniczna grą interesów

Wszyscy musimy mieć świadomość tego, że polityka zagraniczna zawsze była, jest i będzie grą interesów. To nie jest tak, że inne państwa są niezainteresowane budową swojej pozycji - mówił Mariusz Błaszczak, pytany o to, że nie wszystkie kraje chcą wejść do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

My powinniśmy być zainteresowani budową silnej pozycji Polski i silną pozycję Polski możemy zbudować w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - dodał były szef MON.

Obawiam się tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, obawiam się słabości Unii Europejskiej. Zresztą mieliśmy przykład tej słabości, kiedy Niemcy wysłali 15 żołnierzy na Grenlandię. Inne państwa po dwóch, trzech. To była jakaś wielka kompromitacja - mówił gość RMF FM. To była taka demonstracja siły, która okazała się słabością i to taką totalną słabością - dodał.

Unia Europejska jako format współpracy gospodarczej państw europejskich jest oczywiście uzasadniona, natomiast nie ma potencjału do tego, żeby Unia Europejska była sojuszem obronnym. Taki sojusz mamy, jest to Sojusz Północnoatlantycki, sojusz NATO, w którym liderem są Stany Zjednoczone - mówił polityk PiS.

Błaszczak: Trump już kilkakrotnie ograł Putina

Błaszczak zwrócił uwagę na "cenne kapitały" Polski, na przykład "osobiste relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem".

Widzimy siłę Stanów Zjednoczonych. Zresztą prezydent Trump kilkakrotnie już ograł Putina. Chociażby Wenezuela jest tego przykładem. Ograniczył wpływy rosyjskie w Ameryce Południowej, ale także podpisanie umowy między Armenią i Azerbejdżanem w Białym Domu. Przywództwo w Syrii zostało zmienione z tego, które było bardzo podporządkowane Rosji, na takie, które Rosji nie jest podporządkowane - wymieniał.

Toczy się niewątpliwie rywalizacja świata wolnego, do którego należy Polska, ze światem imperialnym - Rosji i koalicjantów. Rosja stanowi zagrożenie, a więc trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby budować siłę Polski - dodał.

Czy Dania powinna oddać Grenlandię USA?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy Dania powinna oddać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej, w odróżnieniu od Danii, nie jest w tym europejskim obszarze gospodarczym - mówił Błaszczak. Czy 50 tysięcy ludzi na Grenlandii jest w stanie obronić Grenlandię przed zakusami rosyjskimi - pytał były szef MON.

Wojska amerykańskie powinny stacjonować na Grenlandii, tworząc dylemat strategiczny Rosji, Putinowi, ograniczając możliwości rosyjskie - powiedział szef klubu PiS.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.