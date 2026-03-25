Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu oraz Szpital św. Łukasza w Bolesławcu zostaną skonsolidowane. W środę umowę w tej sprawie podpisały władze dwóch dolnośląskich powiatów: zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Połączone placówki będą dysponować 40 oddziałami, 1,1 tys. łóżek i zatrudnią łącznie 3 tys. pracowników.

Konsolidacja szpitali powiatowych w Zgorzelcu i Bolesławcu

Budżet szpitala po konsolidacji wyniesie 850 mln zł, a opieką zostanie objętych ponad 200 tys. mieszkańców obu powiatów.

Władze zapewniają, że nie są planowane zwolnienia pracowników ani likwidacja oddziałów - nawet tych o podobnym profilu w obu lokalizacjach. Dyrektor szpitala w Bolesławcu, Kamil Barczyk, podkreślił, że dzięki wspólnym zakupom i tzw. premii konsolidacyjnej, placówka już na starcie zaoszczędzi około 25 mln zł. Środki te mają zostać przeznaczone na leczenie pacjentów.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna przy podpisaniu umowy, zaznaczyła, że konsolidacja szpitali to jeden z priorytetów resortu zdrowia i rządu. Podkreśliła, że to pierwsza tego typu umowa zawarta na podstawie znowelizowanej ustawy o działalności podmiotów leczniczych z września 2025 roku. Nowe przepisy pozwalają na prowadzenie połączonych szpitali przez dwa powiaty, co - jak oceniła minister - wymaga długofalowej polityki i pozwoli lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu i kwestie demograficzne.

Minister Sobierańska-Grenda dodała, że konsolidacja umożliwia lepszą koordynację działań na rzecz pacjentów, a krok dolnośląskich włodarzy może stać się wzorem dla innych samorządów.