"Na dziś służby nie podlegają żadnej kontroli. To państwo w państwie. To CBA, ABW, Agencja Wywiadu itd. One są tylko pozornie kontrolowane" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marian Banaś. Prezes NIK poinformował także, że projekt zmiany ustawy o NIK, który zakłada zmianę tej sytuacji, przetrzymywany jest przez marszałka Szymona Hołownię w sejmowej "zamrażarce". "Widocznie marszałek uznał, że są inne ważniejsze sprawy" - dodał Banaś.

Zdj. ilustracyjne / PAP, Darek Delmanowicz/CBA, materiały prasowe / PAP

Dwie zmiany, do których pilnie powinno dojść, jeśli chodzi o uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli, dostrzega prezes NIK Marian Banaś, który był w poniedziałek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Chodzi o przyznanie izbie uprawnień oskarżycielskich, a także uprawnień kontrolnych służb. W rozmowie padły szokujące słowa o tym, że służby w Polsce, m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego, są tylko pozornie kontrolowane.

Na dziś służby nie podlegają żadnej kontroli. To państwo w państwie. Fundusz Operacyjny też nie podlega żadnej kontroli. CBA, ABW, Agencja Wywiadu itd. One są pozornie kontrolowane (…). Co więcej, obecnie szef ABW czy CBA przekazuje premierowi czy prezydentowi informacje, co do których tylko on twierdzi, że takie a nie inne informacje może przekazać - rozwinął Marian Banaś.

Prezes NIK poinformował, że instytucja przygotowała projekt zmiany ustawy o NIK, ale na tapet od długiego czasu nie bierze go marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

On praktycznie jest już rok w sejmowej "zamrażarce". Został przekazany marszałkowi Sejmu. Trzeba m.in. przyznać NIK uprawnienia oskarżycielskie, aby mogła bezpośrednio składać zawiadomienia do sądu, a nie do prokuratury. Prokuratura została daleko upolityczniona i to spowodowało, że większość spraw była umarzana - mimo że w czasie mojej działalności zgłoszono prawie 400 różnych zawiadomień. Teraz jest trochę inna sytuacja, ale uważamy, że będzie to długi proces, zanim to zostanie usprawnione - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Widocznie marszałek uznał, że są inne ważniejsze sprawy niż zmiana ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli - dodał Marian Banaś.