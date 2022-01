"Kiedyś miałem taki pomysł, żeby w Sejmie był alkomat, ale to by głupio wyglądało. Chciałbym, żeby w Sejmie Straż Marszałkowska posiadała podobne możliwości, jak kiedyś straż przemysłowa. Żeby alkomat nie stał przy mównicy, ale miałaby go straż" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. Poseł i lider Kukiz’15 uważa, że "wystarczy już widowisk w Sejmie". "One są spowodowane bardzo często stanem wskazującym przez wielu posłów.

