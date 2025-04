Dlaczego Sasin chce odsunąć Tuska od władzy?

Powodów jest bez liku. Poseł PiS przytacza dane, według których 60 proc. Polaków twierdzi, że żyje im się gorzej niż za poprzednich rządów.

Sasin oskarża również Donalda Tuska o to, że będąc "przywódcą Unii Europejskiej" i Polski, zrezygnował z negocjacji z Amerykanami w sprawie ceł. Sasin odwołuje się do faktu, że Polska sprawuje półroczną prezydencję w UE, ale pomija fakt, że unijny komisarz do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič dwukrotnie wizytował Waszyngton, by wynegocjować mniej inwazyjne rozwiązania niż te wprowadzone przez Trumpa.

Zdaniem polityka PiS UE przestała rozmawiać z sojusznikami zza oceanu, a gdyby u sterów było Prawo i Sprawiedliwość, to byłoby inaczej. Na pewno staralibyśmy się utrzymywać lepsze relacje z USA - powiedział Sasin, który uważa, że Tusk reprezentuje grupę polityków europejskich cierpiących na "antytrumpową histerię".