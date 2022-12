"Żywność będzie dalej drożała, ponieważ jest to efekt coraz wyższych cen gazu" - prognozował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów. W ten sposób skomentował wczorajsze słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który mówił: "Jeśli chodzi o żywność, to są sygnały, że następują pozytywne procesy, tylko one się będą z opóźnieniem przenosić na rynek, tak żebyśmy to zaczęli odczuwać w swoich kieszeniach".

Paweł Wojciechowski / Karolina Bereza / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciechowski: Żywność będzie dalej drożała "Jedno trzeba docenić u prezesa Glapińskiego, to jest wieczny optymizm. Co to znaczy następują? Następują takie procesy - że np. cena gazu, nie ta taryfowa, tylko ta rynkowa, jest bardzo wysoka. Firmy podpisały bardzo wysokie kontrakty na dostawę gazu i np. piekarze mają bardzo wysokie koszty. Więc ten "pozytywny" efekt może wystąpić albo w postaci podnoszenia kosztów, czyli utrzymania tej samej marży, przerzucenia kosztów na konsumentów - to nie jest pozytywne, bo rośnie inflacja, a drugi jest taki, że obniżają koszty. Ale jeśli mają bardzo niskie marże, więc mogą zbankrutować" - podkreślał. Jak dodawał, w takie sytuacji pracodawcy mogą też ograniczać koszty, np. pracowników, czyli nie podnosić im wynagrodzenia w tempie, w jakim jest inflacja. "To odbija się na pracownikach" - informował Paweł Wojciechowski. "Jedynym efektem, na który liczy prezes Glapiński, to jest prawdopodobnie zduszenie inflacji, tej uporczywej inflacji, którą mamy na horyzoncie, poprzez uporczywe duszenie naszych wynagrodzeń, czyli spadek realnych płac" - mówił. "Dokładnie chodzi o to, że zmniejszamy nasze apetyty konsumpcyjne, ponieważ mamy coraz mniej w kieszeniach. Mniej pieniędzy w obiegu, to będzie obniżało popyt, czyli będzie dusiło inflację" - zaznaczał. "Rozpasanie po stronie rządowej musi się odbijać się zaciskaniem pasa po stronie konsumentów, więc konsumenci będą wydawali mniej, będą również zmiany struktury zakupu żywności" - mówił gość Marka Tejchmana. Jak mówił, tak samo może być z opałem. "Jak nie będzie węgla tańszego, to będziemy palić czymkolwiek. Oczywiście będzie większy smog, będzie większa śmiertelność z powodu smogu i tak dalej" - podkreślał. "Jest jeszcze taka ciekawa sprawa, rząd się chwali, że walczy z nierównościami, spojrzałem na dane GUS-u i się okazało, że nierówności dochodowe, mierzone wskaźnikiem Giniego, rosną. Czyli krótko mówiąc - jesteśmy coraz mniej równym krajem. Co oznacza, że jeśli nierówności rosną i jednocześnie rośnie inflacja, to występuje zjawisko tzw. inflacyjnych nierówności, to znaczy inflacja dotyka jeszcze mocniej osoby biedne" - zaznaczał. Wideo youtube Zobacz również: Matysiak: Uważam, że nasze służby kontrwywiadowcze mogłyby działać sprawniej

