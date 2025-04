​"Polskie firmy przetrwają tę wojnę celną lepiej niż firmy europejskie. Nasz ból głowy będzie mniejszy" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, zapytamy o wojnę celną wywołaną przez ostatnie decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa. "Trzeba trochę poczekać, nie należy wpadać w panikę. Świat się nie kończy, nie musimy jeszcze kupować cukru" - dodał. Nasz gość został zapytany też o ostatnią decyzję Sejmu ws. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. "To jest ten rodzaj reformy, z której wszyscy są niezadowoleni (...) Koniec końców to jest zaznaczenie, że 'zrobiliśmy reformę'. To takie 300 plus dla przedsiębiorców" - podkreślał gość Grzegorza Sroczyńskiego.