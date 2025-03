"Z tego, co słyszałem (…) Pegasus już wrócił. Podobny środek techniczny miał być rzekomo nabyty przez służby po wielu, wielu miesiącach, gdy tego narzędzia nie miały i tego rodzaju narzędzie ma być od niedawna (…) w użyciu" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef komisji ds. Pegasusa i poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Polityk zapowiedział interpelację, w której dopyta rządzących, którzy wedle jego wiedzy nabyli opisywane narzędzie, o szczegóły jego pozyskania i działania.

Wipler ujawnia: Służby miały kupić nowy system, podobny do Pegasusa Piotr Mazur / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wipler ujawnia: Służby miały kupić nowy system, podobny do Pegasusa

Komisja ds. Pegasusa

"Postawieniem kropki nad ‘i’" jest zdaniem Przemysława Wiplera decyzja warszawskiego sądu o odrzuceniu wniosku sejmowej komisji ds. Pegasusa o aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Gość Grzegorza Sroczyńskiego stwierdził, że sędzia "miał przyzwoitość i zdrowy rozsądek", nie wysyłając Ziobry do aresztu za kilkunastominutowe spóźnienie.

Komentarze wobec samej komisji ds. Pegasusa są surowe - wskazywał dziennikarz RMF FM, pytając, co ważnego udało się jej ustalić?

Ustaliliśmy, że w Polsce nie ma realnego nadzoru sądowego nad wnioskami służb o inwigilowanie obywateli - powiedział Przemysław Wipler. Służby specjalne, niezależnie od tego, kto rządzi, nie chcą, żeby ktoś patrzył im na ręce - dodał.

Polityk Konfederacji uważa, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o nielegalności komisji, czegokolwiek ona nie ustali, będzie miało wymiar publicystyczny.

Najważniejszą rzecz, którą ta komisja może zrobić, to jest wypracować propozycje zmian prawa, by, gdy Pegasus wróci, a z tego, co słyszałem i będę składał w tym zakresie interpelację, Pegasus już wrócił. Podobny środek techniczny miał być rzekomo nabyty przez służby po wielu, wielu miesiącach, gdy tego narzędzia nie miały i tego rodzaju narzędzie ma być od niedawna, przynajmniej tak twierdzą moi informatorzy, w użyciu - ujawnił gość RMF FM.

Wipler przyznał, że zakupu dokonały "nowe" służby, a wiedzę o zakupie ma "jako parlamentarzysta, z którym kontaktują się również przedstawiciele służb specjalnych".

Chcę, żeby premier zdementował, albo potwierdził, że w Polsce znów mamy Pegasusa - podsumował polityk.

Studia – płatne czy bezpłatne?

Jednym z wątków Popołudniowej rozmowy w RMF FM były studia wyższe.

Przemysław Wipler przypomniał, że "zgodnie z polską konstytucją studia na publicznych uczelniach wyższych są bezpłatne".

Zdajemy sobie sprawę, że nie mamy (Konfederacja) większości konstytucyjnej, by zmieniać model płacenia za edukację na bardziej efektywny, np. oparty o kredyty studenckie lub racjonalne wybieranie kierunku, na którym studiujemy - powiedział polityk Konfederacji.

Ale zmiany organizacji szkolnictwa wyższego są szalenie potrzebne i będziemy przeprowadzać takie zmiany, wokół których uda się zbudować konsensus od prawa do lewa - mówił Wipler, pytany, czy jego partia dokonywałaby jakichś roszad, gdyby udało jej się dojść do władzy.

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji / Marcin Suchmiel / RMF24

"System podatkowy w Polsce jest patologiczny"

Przemysław Wipler poinformował w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, że ma dom i cztery mieszkania.

Kupiłem mieszkania po to, by moja małżonka miała realne zabezpieczenie emerytalne - stwierdził polityk.

Jeżeli chodzi o system podatkowy w Polsce, jest on patologiczny i bardzo mocno karze za inne formy oszczędzania. Gdybym kupił akcje, obligacje, jakiekolwiek inne instrumenty finansowe, to płaciłbym 19 proc. podatku dochodowego, a w przypadku mieszkania, gdy je kupię, potrzymam 5 lat, sprzedam po 5 latach, zapłacę zero złotych podatku - tłumaczył.

Chciałbym, żeby Polacy mieli zdolność kredytową na pierwsze mieszkanie - mówił Wipler w RMF FM.

Andrzej Duda premierem w rządzie PiS-u i Konfederacji?

"Newsweek" donosi, że Andrzej Duda miałby być premierem w rządzie PiS-u i Konfederacji.

To jest jakieś kompletne science fiction. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby pan prezydent Andrzej Duda chciał pełnić jakiekolwiek funkcje polityczne czy publiczne - skomentował te doniesienia poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Czy poseł ze Śląska uważa, że Andrzej Duda byłby dobrym premierem?

Nie wiem. Myślę, że potrzebujemy osoby, która jest dużo mniej koncyliacyjna, która ma w sobie determinację, by dokonać pewnych zmian - odpowiedział.

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.