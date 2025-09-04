"Jest koncepcja jakiejś rozszerzonej formuły obecności (amerykańskich wojsk w Polsce). Prezydent powiedział, że pewne tematy zostały rzucone na stół i spotkały się z pozytywnym przyjęciem" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Radosław Fogiel odnośnie zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę? Poseł PiS bez złudzeń

Poseł Prawa i Sprawiedliwości na antenie RMF FM w sposób jednoznaczny odniósł się także do kwestii wysłania polskich żołnierzy na misję stabilizacyjną w Ukrainie. Polskich żołnierzy nie powinno być na Ukrainie np. z powodu zaszłości historycznych oraz granicy z Rosją - stwierdził.

Dodał, że "polscy żołnierze byliby wówczas narażeni na różnego rodzaju prowokacje". Kraje bałtyckie są w jeszcze innej sytuacji. Dla nich parasol amerykańsko-europejski jest jeszcze bardziej istotny niż dla Polski. Oni są na pierwszej linii ataku, więc nie mają tych możliwości lewarowania sobie pozycji, co Polska - wskazał.

Podkreślił też, nawiązując do tego, że w takiej misji stabilizacyjnej wzięłyby udział m.in. wojska brytyjskie, niemieckie czy francuskie, że "w przeciwieństwie do Polski, oni nie graniczą z Rosją".

Fogiel komentował także dążenie Ukrainy do wejścia w skład państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czasami są sytuacje, w których trzeba jasno się określić - ocenił.

Spór na linii Pałac Prezydencki - MSZ

Dopytywany zaś o kwestię sporu na linii Pałac Prezydencki - MSZ w kontekście zarówno wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, ale także przyszłych wizyt prezydenta w innych światowych stolicach, stwierdził: Trudno oczekiwać po stronie prezydenta entuzjazmu, skoro MSZ wypuszcza takie "instrukcje".

To pokłosie owianej złą sławą notatki MSZ, która została ujawniona przed wylotem prezydenta do USA na spotkanie z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Zawierała ona swego rodzaju "zalecenia" wydane przez resort dyplomacji odnośnie tejże wizyty. Sprawa odbiła się głośnym echem, a finalny brak obecności przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych w składzie polskiej delegacji był jej skutkiem.

Delegacja prezydenta, więc skład prezydencki - komentował całe zamieszanie w rozmowie z Markiem Tejchmanem polityk PiS.

Fogiel: Kuriozalny filmik Sikorskiego

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM krytycznie odniósł się do słynnego już filmiku, który przed wspomnianą wizytą w USA, opublikował w mediach społecznościowych szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski. Nazwał to "kuriozalnym" nagraniem.

Jeżeli ktoś nagrywa infantylne filmiki, to nie jest poważne podejście. Rząd musi zacząć traktować prezydenta jak prezydenta - skwitował.

Amerykanie wyślą do Polski więcej żołnierzy? "Jest pewna koncepcja"

W rozmowie nie zabrakło tematu, który bardzo wyraźnie wybrzmiał z ust Donalda Trumpa w trakcie spotkania z Karolem Nawrockim. Amerykański przywódca w obecności dziennikarzy zapewnił, że Stany Zjednoczone nie planują zredukować liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, co spotkało się z pozytywnym odbiorem w zasadzie przez wszystkie strony politycznej sceny w Polsce.

Radosław Fogiel, pytany przez prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM o szczegóły, przyznał, że w Waszyngtonie omawiano m.in. tę kwestię. Jest koncepcja jakiejś rozszerzonej formuły obecności (amerykańskich wojsk w Polsce). Prezydent powiedział, że pewne tematy zostały rzucone na stół i spotkały się z pozytywnym przyjęciem - stwierdził.

Dodał jednak, że nie zna szczegółów tych ustaleń. Jest zbyty wcześnie by o czymś mówić i nie spalić tematu - powiedział. Na pewno większa ilość żołnierzy byłaby interesująca. Stała obecność zamiast rotacyjnej, bo obecnie stałe dowództwo mamy tylko w Poznaniu - ocenił.

Brak MSZ-u w Rzymie? "Prezydent nie potrzebuje przegrywów"

Radosław Fogiel w ostrych słowach skomentował brak przedstawiciela polskiego MSZ-u przy okazji kolejnej wizyty Karola Nawrockiego, tym razem w Rzymie. Po jednej misji ratunkowej w Waszyngtonie, gdzie rząd, który ma bardzo kiepskie notowania, prezydent musiał wyręczać leci prosto do Rzymu, żeby z kolei wyręczać rząd w przekonaniu krajów do stworzenia mniejszości blokującej (ws. umowy z Mercosur - red.) - ocenił.

Zapytany, czy prezydent nie powinien jednak zabrać na pokład samolotu przedstawiciela MSZ, odpowiedział wprost: Prezydent nie potrzebuje przegrywów w swojej drużynie.





Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video