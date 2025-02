"Ciągle jest wiele wątpliwości, czy pakt migracyjny w takiej formie nadaje się do wprowadzenia" – wskazywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda. Zmiany w pakcie, omawiane obecnie w UE, dotyczą m.in. tego, żeby historię potencjalnych uchodźców badać jeszcze poza granicami kraju, który miałby ich przyjąć. Dyplomata mówił także, że "za polskiej prezydencji będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu". "Nie może być tak, że Polska płaci 8 razy więcej za energię niż kilka innych krajów w Europie" – powiedział gość Marka Tejchmana.

Wiceszef MSZ: Za polskiej prezydencji będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu Mikołaj Poruszek / RMF FM

"Życie wyprzedziło zapisy paktu migracyjnego"

Jest ciągle bardzo wiele wątpliwości, czy ten pakt migracyjny, który dzisiaj mamy, w takiej formie nadaje się do wprowadzenia. I chyba nie - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceszef MSZ: Za polskiej prezydencji będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu

Urzędnik przypomniał, że pakt został przegłosowany, mimo sprzeciwu Polski i Węgier.

W tej chwili sama Komisja Europejska zleciała prace, żeby go uzupełnić - przyznał dyplomata, bo jak wskazywał, "życie wyprzedziło to, co jest w tym pakcie i trzeba go zmienić, żeby się w ogóle nadawał do rozwiązywania problemów".

Temat migracji trzeba zabrać populistom - uważa Marek Prawda.

Zmiany w pakcie mogą polegać m.in. na tym, by przenieść procedury azylowe poza granicę, by "nie przyjmować nieograniczonej liczby ludzi do kraju i dopiero tutaj, z różnym skutkiem, badać, czy oni spełniają warunki bycia uchodźcą".

Polska chce szukać rozwiązań, które realnie rozwiążą problem, a nie przerzucą go na kogoś innego - powiedział Marek Prawda, dopytywany o ewentualne następstwa przyjęcia rozwiązania przeniesienia procedury azylowej.

Nie jest rozwiązaniem zamykanie granic wewnętrznych w Unii, co próbowali np. Niemcy, z czym my się nie zgadzamy - dodał.

Uzgodnione zmiany nie zostaną - zdaniem Prawdy - przedstawione jeszcze za polskiej prezydencji w UE, do połowy 2025 r.

Wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Prawica w Niemczech i Zielony Ład

Na to wygląda - przyznał były ambasador w Niemczech Marek Prawda, pytany, czy wierzy, że niemiecka partia AfD będzie miała ponad 20-proc. poparcie.

AfD, jak wszyscy przyjmują, będzie drugą siłą w Niemczech, ale ciągle partie, które my uważamy za demokratyczne, partie establishmentu, partie środka, będą w stanie utworzyć rząd. Będzie to rząd chadecko-socjaldemokratyczny albo chadecji z zielonymi - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

W tej chwili jednak partia AfD nie jest traktowana jako część takiego środka, który byłby do zaakceptowania - stwierdził urzędnik MSZ. Ekspert tłumaczył, że obecnie niemieccy chadecy szukają rozwiązań, które "odbiorą tlen" AfD.

Europejska Partia Ludowa ma przebudowywać swoje podejście do polityki klimatycznej. Jest to związane z polityką gospodarczą, a problemy w tym obszarze są paliwem dla skrajnej prawicy m.in. w Niemczech czy Austrii.

Marek Tejchman zapytał swojego rozmówcę, czy za polskiej prezydencji będzie koniec Zielonego Ładu?

Za polskiej prezydencji będzie zmiana podejścia do Zielonego Ładu, ponieważ są tam problemy, które są realnymi problemami i które trzeba rozwiązać, natomiast sposób wprowadzania Zielonego Ładu ujawnił pewną słabość Unii Europejskiej. Jest taka skłonność do wprowadzania bardzo ambitnych projektów i przerzucania na państwa członkowskie ich uzasadnień - uważa wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda.

Dyplomata uzasadniał, że różne grupy zawodowe, środowiska, nie dadzą się przekonać odległą perspektywą, że "teraz trzeba się przemęczyć, a później się nam to opłaci".

Korekty Zielonego Ładu muszą celować m.in. w uwzględnienie konkurencyjności i przede wszystkim w spadek cen energii - wskazywał Prawda.

Nie może być tak, że Polska płaci 8 razy więcej za energię niż kilka innych krajów w Europie - podkreślił ekspert.

Droga Ukrainy do Unii Europejskiej

Nie mówiłbym o datach - powiedział Marek Prawda, pytany, czy realne jest, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej do 2030 r.

Co wiceszef MSZ powiedziałby np. polskiemu kierowcy czy rolnikowi, którzy będą musieli konkurować ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy, którzy często mają na starcie lepsze warunki do prowadzenia swojej działalności?

Próbowałbym im wszystkim powiedzieć, że sytuacja, którą mamy dziś, jest najbardziej niekorzystna dla Polski, bo mamy partnera, który się zbliża do Unii, który ma wojnę i któremu Europa oczywiście chce pomóc i wprowadza przejściowe ułatwienia. I te przejściowe ułatwienia najbardziej szkodzą naszym grupom zawodowym - wskazał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

O co chodzi Donaldowi Trumpowi z cłami?

Byliśmy przygotowani na wszystko i nie zawiedliśmy się - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda, komentując szumne objęcie prezydentury w USA przez Donalda Trumpa.

Zdaniem polskiego dyplomaty, podniesiony przez Trumpa temat ceł to "element dyscyplinujący partnerów".

Spokój jest wskazany - uważa Prawda.

Jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na cła wobec Unii Europejskiej, Unia na pewno na to odpowie - powiedział rozmówca Marka Tejchmana, dodając, że UE ma narzędzia do tego, żeby uderzyć np. w amerykańskich gigantów cyfrowych.

Czy Polska namawia Komisję Europejską do ewentualnej deeskalacji w relacjach z Amerykanami? Polska namawia do spokoju - powiedział Marek Prawda.