"Dziś jest czas na testowanie dobrych rozwiązań, później przyjdzie czas na wnioski i zmiany legislacyjne" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób odniósł się do prowadzonego pilotażu skróconego czasu pracy.

"Trzeba dać pracodawcom możliwość testowania". Gajewski o pilotażu

14 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków do ogólnopolskiego pilotażu skróconego czasu pracy. To pierwsza tego typu inicjatywa na tak szeroką skalę w Polsce. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno firmy prywatne, jak i publiczne, samorządy, fundacje, stowarzyszenia czy związki zawodowe.

Pilotaż pozwala testować różne modele skróconego czasu pracy, np. krótszy tydzień pracy, mniej godzin dziennie czy dodatkowe dni wolne. Celem jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wzrost efektywności i konkurencyjności firm.

Nie jesteśmy wrogiem ani biznesu, ani pracowników - podkreśla Gajewski, dodając: Mamy prywatne i publiczne przedsiębiorstwa, które same skróciły czas pracy. Chcemy zbierać dobre doświadczenie.

Zdaniem wiceministra przyszłość pokaże, że jako pracownicy będziemy generalnie pracować mniej.

To nie eksperyment, ale kierunek rozwoju

Gość Marka Tejchmana próbował przekonać do tezy, że skrócenie tygodnia pracy to nie eksperyment, lecz kierunek, który przynosi realne efekty.

Sądzę, że tak, bo doświadczenia tych firm, które zdecydowały się skrócić czas pracy - i publicznych, i prywatnych - ale także doświadczenia np. firm brytyjskich, gdzie kilka lat temu przeprowadzono pilotaż obejmujący 60 firm, czyli ponad 2 tysiące pracowników, pokazują, że to się opłaca - zapewniał polityk Lewicy.

Jak dodał, większość firm po zakończeniu brytyjskiego pilotażu zdecydowała się pozostać przy skróconym czasie pracy, co pokazuje, "że model, w którym będziemy pracowali cztery dni w tygodniu, to przyszłość, która stoi przed nami - przed gospodarką, przed rynkiem pracy. (...) Rośnie efektywność, rośnie znaczenie technologii, ale też znaczenie czasu wolnego i jego jakości".

Według wiceministra kluczem jest dostosowanie systemu do różnych sektorów i skali przedsiębiorstw.

Skracanie czasu pracy musi być szyte na miarę. Inaczej wygląda w firmie produkcyjnej, inaczej w urzędzie, inaczej w małej, a inaczej w dużej firmie. Dzisiaj jest czas na dobrowolne testowanie różnych rozwiązań, a dopiero później przyjdzie czas na tworzenie infrastruktury legislacyjnej - powiedział wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Problemy polskiego rynku pracy

Polska od kilku lat mierzy się z poważnymi wyzwaniami demograficznymi. Główne problemy to spadek liczby urodzeń i starzenie się społeczeństwa. Ta sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na rynek pracy, który boryka się z niedoborami pracowników. Jaka będzie reakcja polskich władz?

Nie chcemy w Polsce odpowiadać na brak rąk do pracy przy pomocy migracji. Chcemy poprawiać aktywność zawodową niektórych grup - stwierdził Gajewski, wymieniając osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami. Tu drzemie duży potencjał - zapewnił.

Zmiany w L4

Od 2026 roku planowane są istotne zmiany w zasadach wystawiania i kontroli zwolnień lekarskich (L4). Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć oraz zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń chorobowych.

Ta reforma ma prowadzić do racjonalizacji zasad. Nadal nie wolno pracować na zwolnieniu (lekarskim), ale wolno podejmować czynności dnia codziennego i wolno podejmować czynności incydentalne. Chodzi o to, by nikt za pójście na spacer, za odprowadzenie dziecka do szkoły, czy pójście do apteki nie tracił zasiłku, czy wynagrodzenia - wyjaśnia wiceminister.

Ustawa o związkach partnerskich?

Marek Tejchman zapytał także o projekt ustawy dotyczącej związków partnerskich. Gajewski wyjaśnił, że rząd - we współpracy z Lewicą i PSL - pracuje nad rozwiązaniem, które ma charakter kompromisowy.

Przygotowaliśmy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. (...) To przepisy, które pomagają ludziom żyjącym w związkach nieformalnych, takim, którzy nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, uregulować ich codzienne sprawy - powiedział wiceminister.

Polityk zapewnił, że "projekt nie podważa ani instytucji małżeństwa, ani nie kwestionuje tradycyjnego modelu rodziny. Jest odpowiedzią dla ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich".

Na razie - jak zaznaczył - gotowe są założenia projektu, a pełny tekst legislacyjny dopiero powstaje.

Sebastian Gajewski

