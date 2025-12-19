Wołodymyr Zełenski przekazał w trakcie wizyty w Polsce, że Ukraina wie, gdzie na Białorusi stacjonują systemy rakietowe Oriesznik, które Rosja przekazała reżimowi Łukaszenki. "Pokazaliśmy zasięg, z jakim będzie operował Oriesznik. To zagrożenie dla wielu krajów europejskich, w tym dla Polski i Niemiec" - powiedział ukraiński przywódca.

Poglądowa grafika, przedstawiająca pocisk Oriesznik w działaniu / Shutterstock

W czwartek prezydent Białorusi Ałaksandr Łukaszenka poinformował, że od 17 grudnia w jego kraju stacjonują systemy rakietowe Oriesznik. To rosyjskie pociski średniego zasięgu, którymi Kreml regularnie straszy Europę i Ukrainę, a pierwsze zastosowanie bojowe rakiety miało miejsce właśnie w Ukrainie, w trakcie powietrznego ataku na zakłady przemysłowe w mieście Dniepr. Uderzenie zarejestrowano w listopadzie 2024 roku.

Zełenski podkreślił w trakcie wizyty w Warszawie w piątek, że Kijów wielokrotnie przestrzegał zachodnich partnerów przed rozmieszczeniem pocisków bliżej granic NATO.

Prezydent Ukrainy na konferencji prasowej z Karolem Nawrockim powiedział, że Kijów zna lokalizację rosyjskiego systemu rakietowego Oresznik na Białorusi.

Przekazujemy informacje naszym partnerom. Myślę, że nasi partnerzy potrafią sami ocenić to zagrożenie i zrozumieć, jak na nie zareagować - zauważył. Pokazaliśmy zasięg, z jakim będzie operował Oriesznik. To zagrożenie dla wielu krajów europejskich, w tym dla Polski i Niemiec.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina zwróciła się do partnerów o nałożenie sankcji na firmy zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach, które odpowiadają za produkcję i sprzedaż do Rosji komponentów systemu Oriesznik . Zełenski ocenił, że takie restrykcje uniemożliwiłyby Moskwie dalsze rozwijanie śmiercionośnego systemu.

Przywódca Ukrainy dodał także, że Oriesznika nie da się zestrzelić za pomocą dronów, ale - jak stwierdził - "wiemy, jak sobie z nim poradzić".