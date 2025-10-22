Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zapytamy w Popołudniowej rozmowie m.in. o reformę tzw. L4. Według danych Conperio, aż 34 procent zwolnień lekarskich w Polsce nosi znamiona nadużyć. Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby uszczelnienie systemu? Kto zdecyduje, że dana osoba może pracować u innego pracodawcy?

Sebastian Gajewski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Marcin Suchmiel / RMF FM

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Gajewski zostanie zapytany o zmiany dot. Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma PIP ma m.in. przyznać inspektorom prawo do wydawania decyzji o przekształceniu umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Czy urzędnicy nie będą mieli zbyt dużych uprawnień?

Prezydent podpisał ustawę stażową. Nowe prawo pozwoli na wliczanie do stażu pracy okresów przepracowanych w ramach umowy zlecenia, własnej działalności gospodarczej, pracy za granicą. Czy przy dużym deficycie budżetowym stać nas na takie zmiany?

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią Popołudniowej rozmowy w RMF FM!

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video