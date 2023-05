Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie marszałek Senatu Tomasz Grodzki, którego zapytamy m.in. o zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego prace nad zaostrzeniem kar za znęcanie się nad dziećmi. To reakcja na śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy, nad którym brutalnie znęcał się ojczym. Czy zaostrzenie przepisów Kodeksu karnego rzeczywiście pomoże w walce z przemocą wobec dzieci? Czy w sprawie śmierci 8-latka zawiodło prawo, czy cały może cały system opieki nad rodziną i najmłodszymi w Polsce?

Wideo youtube

Z marszałkiem Grodzkim, jednym z liderów Platformy Obywatelskiej porozmawiamy też o zapowiedzianym przez Donalda Tuska marszu 4 czerwca przeciwko "drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu". Czy planuje wziąć udział w manifestacji? Jak ocenia postawę liderów PSL i Polski 2050, których prawdopodobnie zabraknie tego dnia w Warszawie? A może, jak twierdzi były prezydent Bronisław Komorowski, to styl, w jakim ogłoszono czerwcowe wydarzenie, był nieodpowiedni? Czy Donald Tusk powinien zadzwonić do Władysława Kosiniaka-Kamysz i Szymona Hołowni i zaprosić ich do wspólnej demonstracji?

Zapytamy też, czy opozycja, która ma kłopot, żeby porozumieć się w sprawie udziału we wspólnym marszu, zdoła dopiąć pakt senacki tak, by utrzymać władzę w Senacie.

Z Tomaszem Grodzkim porozmawiamy ponadto na temat tego jak rozwiązać konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz dlaczego Senat prawdopodobnie dziś lub jutro opowie się za odrzuceniem ustawy, która ma powołać komisję weryfikacyjną do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022.

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz do naszych mediów społecznościowych!