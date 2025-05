Najpierw Karol Nawrocki wie, że człowiek jest zadłużony, daje pieniądze na spłatę tego zadłużenia temu człowiekowi, dzięki czemu on nie jest eksmitowany z lokalu. Następnie po kilku latach proponuje mu, że ten lokal kupi od niego za rynkową cenę, obiecując, że tamten będzie mógł w tym mieszkaniu dożywotnio mieszkać. Na poczet tego nie jest zawierana żadna pisemna umowa. Zwracam uwagę, że Karol Nawrocki mógłby normalnie, gdyby był człowiekiem niehonorowym, mógł pana Jerzego po prostu z mieszkania eksmitować. Nie zrobił tego - tłumaczył sytuację były minister w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Szymon Szynkowski vel Sęk / Marcin Suchmiel / RMF FM

Ostatnia debata przed wyborami

To, co charakteryzuje Karola Nawrockiego w mojej opinii to fakt, że wszedł spoza polityki do debat. (...) Z debaty na debatę coraz bardziej zyskuje retorycznie, sprawnością, refleksem. Naprawdę imponuje mi jako politykowi. Myślę, że ja bym tak nie wypadł dobrze w debacie, jak wypada dr Karol Nawrocki, który w polityce jest raptem trzy, cztery miesiące - mówił polityk.

Grzegorz Sroczyński zapytał także, co były minister sądzi o ewentualnej koalicji PiS - Konfederacja i czy widzi jeszcze taką możliwość, po tym jak Sławomir Metzen wypowiadał się negatywnie na temat członków partii.

Jeden mniej mądry wpis czy refleksja, czy nawet kilka mniej mądrych wpisów nie powinno przekreślać szansy na współpracę - skomentował Szynkowski vel Sęk.