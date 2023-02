"Spodziewałbym się przemówienia, które będzie podnosiło nas na duchu, będzie zapewniało o jedności, (o tym) że Ameryka jest gotowa wspomóc - gdyby taka była potrzeba - również kraje flanki wschodniej (NATO - red.)" - powiedział o zaplanowanej na przyszły tydzień wizycie Joe Bidena w Polsce Ryszard Schnepf. Były ambasador RP w Waszyngtonie był gościem Pawła Balinowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, czy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowie podczas wizyty w Polsce kolejne pakiety pomocy. To nie jest na ogół rolą prezydenta, żeby wchodzić w szczegóły - co i gdzie dostarczyć. Jeśli Joe Biden będzie mówił o wzmocnieniu sił amerykańskiej na flance wschodniej (NATO - red.), to będzie oznaczało, że może pojawią się jakieś nowe kontyngenty - powiedział Ryszard Schnepf.



Myślę, że jeśli chodzi o finanse, prezydent Biden i demokraci są na ostatnim zakręcie. Pamiętajmy, że Izba Reprezentantów decyduje o budżecie, a Izbę przejęli republikanie. Wśród Republikanów jest część takich polityków, którzy nie do końca chętnie patrzą (na wspieranie Ukrainy - red.) - dodał były ambasador Polski w USA. Jak zaznaczył, "nie wykluczam, że administracja prezydenta Bidena będzie chciała wykorzystać ostatni moment, kiedy może swobodnie dysponować środkami i rzeczywiście ogłosi dodatkowe miliardy".



Nie mam przekonania, że (Biden - red.) będzie mówił o środkach wojskowych - podkreślił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dodał, że w trakcie wizyty Joe Bidena w Polsce odbędzie się również spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

"Padnie wiele miłych słów"

Jak zauważył Schnepf, "padnie wiele miłych słów pod naszym adresem".



Nie wykluczam, że w tle tego przekazu, który usłyszymy, będzie właśnie niepokój o to, co nas czeka. Wiemy, że ofensywa rosyjska już właściwie ruszyła. To są pokaźne siły - mówi się o około 300 tys. żołnierzy i nowych środkach militarnych - powiedział gość Pawła Balinowskiego.



Zaznaczył, że "to może oznaczać także klęskę humanitarną, ponowne zwiększenie uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim do Polski". Może też oznaczać incydenty w pobliżu naszej granicy albo wręcz na naszej granicy. Wiadomo, toczy się wojna i takie zdarzenia mogą mieć miejsce - stwierdził.



Zdaniem Ryszarda Schnepfa, "prezydent Biden będzie mówił, że to jest długa droga, że ta wojna nie skończy się ani za miesiąc ani za pół roku".

F-16 dla Ukrainy? "Sprawa samolotów nie jest zamknięta"

Paweł Balinowski zapytał swojego rozmówcę o możliwość przekazania Ukrainie myśliwców F-16.



Ja myślę, że sprawa samolotów nie jest zamknięta. Strategia amerykańska polega na podawaniu kroplówki de facto, to znaczy stopniowym wzmacnianiu nacisku na Rosję poprzez dozbrajanie w nowe urządzenia - bardziej zaawansowane i bardziej agresywne - armii ukraińskiej. Nie dochodzi do tego w sposób szybki i natychmiastowy, bo groziłoby to różnymi konsekwencjami - powiedział Ryszard Schnepf.



Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał również byłego ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych o to, co może powiedzieć Władimir Putin w zaplanowanym na 21 lutego przemówieniu.



Myślę, że to będzie przede wszystkim oskarżenie pod adresem Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Putin musi karmić swoją narracją własnych obywateli, podtrzymać u nich z kolei ducha wojny. Pewnie padnie to, że to jest druga wojna ojczyźniana, nawiązanie do drugiej wojny światowej - powiedział Ryszard Schnepf. Jak dodał, "niewykluczone, że przy tej okazji padną również groźby".