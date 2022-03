Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce już jest historyczna w jakimś sensie, poprzez swój program - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador Polski w Waszyngtonie Ryszard Schnepf. Według niego ważny jest sam fakt, że "po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczyna wizytę w miejscu nie tylko blisko frontu, wojny, ale też w miejscu, które większości Amerykanom nic nie mówi". "Ja myślę, że sam fakt pobytu, to że prezydent Biden wykonuje ten niecodzienny, ponadstandardowy gest bycia wśród uchodźców i żołnierzy. Ten element humanitarny ma ogromne znaczenie, jest zresztą ważny dla samego prezydenta Bidena i całej jego administracji" - mówił Schnepf.

Były ambasador twierdzi także, że Joe Biden nie zdecyduje się jeszcze na stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Myślę, że będzie mowa o tym, że to będzie rozważane, że to nie będzie takie definitywne, jakbyśmy chcieli. Ale jakaś ścieżka dochodzenia do takiej sytuacji będzie otwarta. Ale to nie będzie deklaratywne, bo sytuacja w jakiej się znajdujemy jeszcze nie wymusza takiego działania - powiedział.

Stany Zjednoczone bardzo precyzyjnie kalibrują zarówno system sankcyjny wobec Federacji Rosyjskiej, ale też jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy i budowanie takiego mocnego muru. Za każdym razem, jeśli Rosja będzie bardziej agresywna, jeśli te ataki będą skoncentrowane na cywilnych obiektach, to tym bardziej będzie budowana jakaś struktura wojskowa, bo to będzie oznaczało dla Ameryki, dla NATO, że Władimir Putin jest gotowy do użycia wszelkich sił, ale nie tworzy się takiej sytuacji od razu, by zostawić przestrzeń na jakieś wyjście - tłumaczył gość Marka Tejchmana.