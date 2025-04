"Musimy zrobić wszystko, by państwo PiS, które chciało zawłaszczenia dla siebie wszystkiego, już nie wróciło. Nie będzie 'grubej kreski'" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna.

Wideo youtube

Grzegorz Schetyna skomentował dzisiejsze informacje o wycofaniu kontyngentu USA z bazy w Jasionce. Politycy partii rządzącej i prezydent Andrzej Duda uspokajają, że decyzja była konsultowana wcześniej ze stroną polską i nie stanowi zaskoczenia. Podobnego zdania jest senator KO.

Ta decyzja budzi kontrowersje, ze względu na kontekst - mówi Schetyna, dodając, że ta operacja była planowana i nie widzi w niej nic złego, a wręcz przeciwnie:

To dobrze, że NATO przejmie odpowiedzialność za bazę w Jasionce - stwierdza senator, podkreślając, że to korzystniejsza sytuacji, gdy cały blok Paku Północnoatlantyckiego bierze na siebie ciężar obsługi wsparcia dla Ukrainy, niż pojedyncze państwo - w tym wypadku USA.

Polska polityka. Schetyna komentuje

Wciąż nie milkną echa awantury, która przed tygodniem miała miejsce w Sejmie. Jarosław Kaczyński nazwał wówczas Romana Giertycha "sadystą", ten mu odpowiedział, a cała sytuacja szybko eskalowała do momentu, gdy posłowie PiS okrzyknęli Giertycha "mordercą".

Według Schetyny, to nie było przypadkowe, emocjonalne wystąpienie Kaczyńskiego, ale starannie zaplanowana akcja.

To był wykalkulowany atak na chłodno. Za długo znam Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wiedzieć, że potrafi takie rzeczy zaplanować - mówił Schetyna, dodając, że "wzięcie na cel" Giertycha też nie było przypadkowe, a stanowiło celowe zagranie, w ramach kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.

Senator przypomniał słowa Donalda Tuska z kampanii parlamentarnej. Wówczas premier nawoływał, by "głosować zgodnie z sercem", niekoniecznie na KO, ale także na ich sojuszników - byleby odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość.

Schetyna uważa, że Polacy zagłosowali w październiku 2023 roku, po to by przerwać 8 lat rządów PiS i by rozliczyć polityków, odpowiedzialnych za ówczesne zmiany w Polsce.

Raport komisji badającej nadużycia władzy za rządów Zjednoczonej Prawicy i zgromadzony materiał będzie mogła użyć prokuratura. Nie będzie "grubej kreski". Musimy zrobić wszystko, by patologiczne państwo PiS nie wróciło, to jest wyzwanie - zadeklarował Grzegorz Schetyna.

