"Nie chodzi o żadną reformę. Musimy wyjść z ETS-u, ponieważ on w Polsce działa bezprawnie. Nie możemy abstrahować od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że cały proces przyjmowania ETS-u w takiej formie, w jakiej dzisiaj obowiązuję, łamie polską konstytucję" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin. Pytany o to, czy jeżeli po unijnym szczycie zapisy końcowe w tej sprawie będą korzystne dla Polski, to PiS powie do premiera "brawo", stwierdził: W żadnym wypadku.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in. o kwestię dotyczącą ETS, czyli system handlu uprawnieniami do emitowania CO2, który funkcjonuje on od 2005 roku i jest kluczowym narzędziem obniżania emisji przez Unię Europejską.

W środę przywódcy 10 państw UE wezwali przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do "gruntownego przeglądu" systemu ETS, w tym do przedłużenia okresu obowiązywania bezpłatnych uprawnień, które mają wygasnąć w 2034 r. Pod listem w tej sprawie podpisał się m.in. premier Donald Tusk.

Jacek Sasin o systemie ETS: Działa w Polsce bezprawnie

Sasin podkreślił, że "Polska nie ma wyjścia" i nie tyle powinna, co musi wyjść z tego systemu. Nie chodzi o żadną reformę. Musimy wyjść z ETS-u, ponieważ ten system w Polsce działa bezprawnie - ocenił.

Podkreślił, że Polska "nie może abstrahować od wyroku Trybunału Konstytucyjnego" z czerwca 2025 roku. Ten - jak mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził, że cały proces przyjmowania ETS-u w takiej formie, w jakiej dzisiaj obowiązują łamie polską konstytucję.

PiS pogratuluje Tuskowi ws. ETS? Sasin: W żadnym wypadku

Dopytywany przez prowadzącą Magdę Sakowską o to, czy jeżeli po unijnym szczycie - w którym bierze także udział szef rządu Donald Tusk - końcowe zapisy w kwestii ETS będą korzystne dla Polski, to PiS pogratuluje premierowi, powiedział stanowczo: W żadnym wypadku.

Wpędza (system ETS - red.) naszą gospodarką w ogromne problemy, a ludzi w ubóstwo. Powiększa w sposób naprawdę wysoki rachunki za prąd. To jest gra naprawdę warta świeczki - zaznaczył.