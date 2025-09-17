„Ta ambasada jest dzisiaj ogromnym ośrodkiem szpiegowskim, usytuowanym w bezpośredniej bliskości najważniejszych urzędów w Polsce. Została posadowiona w czasach, kiedy Polska była komunistycznym protektoratem. Rosjanie właściwie rządzili wtedy w Warszawie jak u siebie, wykroili sobie kawał Warszawy. To siedziba namiestnika Polski” – w ten sposób Jacek Sasin, poseł PiS, skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ostatnią inicjatywę jego partii: wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie.

Sasin: Ambasada Rosji w Warszawie jest ogromnym ośrodkiem szpiegowskim Mikołaj Poruszek / RMF FM

Dlaczego PiS chce wywłaszczenia ambasady Rosji?

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu uchwały dotyczącej wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie oraz zmiany jej lokalizacji. Powodem jest bliskie sąsiedztwo strategicznych polskich instytucji państwowych oraz rosnące zagrożenie ze strony Rosji. O tę kwestię pytał Jacka Sasina, byłego wicepremiera, posła PiS, Marek Tejchman, gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sasin: Ambasada Rosji w Warszawie jest ogromnym ośrodkiem szpiegowskim

Ta ambasada jest dzisiaj w naszym przekonaniu ogromnym ośrodkiem szpiegowskim, usytuowanym w bezpośredniej bliskości najważniejszych urzędów w Polsce - Belwederu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, najważniejszych budynków, gdzie zapadają decyzje. Dzisiaj wiemy, że są takie środki elektroniczne, które pozwalają na prowadzenie nasłuchu, podsłuchu w bardzo dużym promieniu od tego typu budynków. Ta ambasada została tam posadowiona w czasach, kiedy Polska była komunistycznym protektoratem, na początku istnienia PRL. Rosjanie właściwie rządzili wtedy w Warszawie jak u siebie. Wykroili sobie kawał Warszawy po to, żeby tam umieścić-- no właściwie to nie tyle ambasadę, co można powiedzieć, że siedzibę namiestnika Polski - mówił Jacek Sasin.

Gdy Tejchman zwrócił uwagę, że wywłaszczenie jest procedurą niespotykana, jeśli chodzi o sprawy dyplomatyczne, Sasin odparł, że atak dronów również jest rzeczą niespotykaną.

Jeśli mówimy, że mamy akt wojny, to nie bawmy się w tej chwili w szukanie procedur, które obowiązują w czasach pokoju - dodał polityk PiS.

Co z Ukraińcami w Polsce?

Marek Tejchman zwrócił uwagę, że polscy przedsiębiorcy żyją w sporym strachu, bo zastanawiają się, czy będą mogli w kolejnych miesiącach opierać się na swoich kluczowych pracownikach - Ukraińcach. Wszystko bowiem zależy od tego, czy prezydent przyjmie przepisy przyjęte przez Senat i podpisze ustawę o 800 plus.

Myślę, że prezydent przyjmie takie rozwiązanie, w którym to 800 plus będzie dla pracujących Ukraińców - powiedział Sasin. I dodał: Nie widzę takiej zależności, że my nie będziemy płacili 8000 plus wszystkim Ukraińcom w Polsce, to oni zaczną wyjeżdżać i szukać swojego miejsca gdzieś indziej. Te obawy, o których pan mówi, akurat w tym momencie nie mają zastosowania.

Musi minąć ten czas, kiedy Polska była takim krajem, który funkcjonował w myśl zasady: z pełnym sercem do cudzoziemców, wszystkiego co jest - dla Ukraińców - stwierdził polityk opozycji.

Tejchman zauważył, że przepisy o 800 plus dla wszystkich Ukraińców wprowadził rząd PiS - Mateusza Morawieckiego.

Dzisiaj jesteśmy już troszeczkę w innym miejscu. Sytuacja się trochę zmieniła. Być może też trochę hurraoptymistycznie do tego podeszliśmy. Powiedzmy, że taki był nastrój chwili - tłumaczył się były wicepremier rządu PiS. Polska nie może być instytucją charytatywną dla cudzoziemców. Powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o naszych obywateli. A dzisiaj stan budżetu też mamy taki, że no musimy być bardzo ostrożni w tym, komu te pieniądze i za co wypłacamy - dodał.

Minister Sasin i elektrownia Ostrołęka

Kolejny temat rozmowy dotyczył jednej z największych afer rządu PiS - budowy elektrowni OIstrołęka.

Minister Sasin jako szef aktywów państwowych nadzorował spółki Energa, Enea. Wiemy z raportu NIK, że miliard złotych poszło w piach, jeśli chodzi o zaangażowanie tych spółek w projekt elektrowni Ostrołęka - przypomniał gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Tutaj wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Jacek Sasin / Jakub Rutka / RMF FM