Czy jest szansa na zakończenie konfliktu między Pałacem Prezydenckim a MSZ? Na to pytanie odpowie nam wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych. Radosław Fogiel będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Z Radosławem Foglem porozmawiamy m.in. o tym, czy spór polityczny prowadzony w Polsce nie będzie powodował, że nasi partnerzy za granicą przestaną mieć zaufanie do nas.

Dlaczego podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Włoszech nie będzie przedstawiciela MSZ? Czy po spotkaniu w Białym Domu jesteśmy bliżej pokoju na Ukrainie? Jak możemy przekonać Niemców do wypłacenia reparacji wojennych? Czy "koalicja chętnych" jest w stanie wpłynąć na Donalda Trumpa?

