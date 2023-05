„Putin nie ma za bardzo czego pokazywać (…). To jest taka feta w więzieniu, którym powoli staje się Rosja. Przewodził tej fecie kto? Człowiek, który jest de facto uznany za kryminalistę, jest oskarżony, poszukiwany, jest nakaz aresztu” – tak skromną paradę wojskową, która odbyła się w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Pszczel. Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie dodał, że biorąc pod uwagę drakońskie przepisy i zachowanie władz wobec wszystkich, którzy mają odmienne poglądy, a także udział kryminalistów w wojnie przeciwko Ukrainie, „Rosja stała się swego rodzaju więzieniem”.

Pszczel podkreślił, że w jednej części swojego dosyć krótkiego przemówienia na Placu Czerwonym Władimir Putin miał rację. Powiedział, że przyszłość Rosji zależy w dużym stopniu od wojny w Ukrainie. Przede wszystkim przyszłość tego reżimu będzie zależała od tego, jak to się będzie dalej odbywało. Prognozy nie są dobre - zaznaczył gość Pawła Balinowskiego. To jest zmierzch Putina, jego zdolności przywódcze już nawet w samej Rosji się kończą, sądząc po rezultatach (na froncie - przyp. RMF FM) i kłótniach, które się praktycznie publicznie odbywają - dodał.

11. pakiet sankcji. "Nawet jeśli 30 proc. propozycji zostanie przyjętych, to już jest ważna sprawa"

W rozmowie pojawił się też temat ogłoszonej dziś przez resort obrony USA informacji o kolejnym pakiecie wsparcia dla Ukrainy wartym ok. 1,2 mld dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wzmocnienie obrony powietrznej i zaopatrzenie artylerii w amunicję. Nie tylko wartość tego jest duża, ale jest też coraz więcej elementów, na które Rosja nie ma odpowiedzi - zaznaczył Pszczel, mówiąc o amerykańskiej pomocy.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślił też, że 11. pakiet sankcji, który chce ogłosić Komisja Europejska. Nawet jeśli 30 proc. z tych propozycji, które złożyła Komisja Europejska, zostanie przyjętych, to jest już ważna sprawa i próba wypełnienia luk. Łącznie z próbą rozszerzenia sankcji na kraje, które Rosji pomagają. Reżim jest trzymany ekonomicznie poprzez kroplówkę wynikającą z kontaktów z krajami trzecimi - dodał.

Czy Putin sięgnie po broń atomową?

Paweł Balinowski dopytywał też, czy w obliczu słabnącej siły Władimir Putin może się zdecydować na prowokacje z użyciem broni atomowej. Nic się nie zmieniło. To jest broń, która ma służyć równowadze strachu na poziomie strategicznym. Użycie jej w taki czy inny sposób nie miałoby wpływu na Ukraińców, ale jeśli chodzi o resztę świata, to miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla Rosji - podkreślił. Najważniejsze jest to, że nie można się poddawać tej propagandzie strachu - dodał.

Zdaniem Pszczela trzeba patrzeć na inne narzędzia, których Putin może użyć. Na przykład zagrożenie dla elektrowni atomowej w Zaporożu jest cały czas realne. Nawet jeśliby nie doszło do kontrolowanego wybuchu, który byłby samobójstwem dla Rosjan - mówił i zaznaczył, że zagrożeniem są też działania hybrydowe, jak np. ataki hakerskie.

"Andrijew próbował zrobić happening. W odpowiedzi został zorganizowany kontrhappening"

W rozmowie pojawił się też wątek ambasadora Rosji w Polsce. Siergiej Andrijew próbował we wtorek złożyć wieniec przed cmentarzem żołnierzy radzieckich w Warszawie. Uniemożliwili mu to aktywiści z Euromajdanu. Otoczyli go i nie dali przejść.

On próbował zrobić happening. W odpowiedzi został zorganizowany kontrhappening. Moim zdaniem nie zostały przekroczone jakieś granice, które nie powinny być przekraczane. To co wypowiada publicznie to jest stek dyrdymałów. Pozostaje pytanie, czy on powinien swoją funkcję pełnić, bo on ją wykorzystuje w jednym celu: dezinformacji i propagandy - tak sytuację na cmentarzu i zachowanie Andrijewa ocenił Pszczel.