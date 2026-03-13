Do 15 marca trzeba opłacić pierwszą z czterech rat podatku od nieruchomości. O jakich zasadach należy pamiętać? Jak wyglądają stawki i kto je ustala? Poniżej zebraliśmy najistotniejsze informacje.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Podatek od nieruchomości pobierają gminy. Jego wysokość ustala rada gminy w specjalnej uchwale.

Co ważne, resort finansów określa górne granice stawek podatku. W tym roku są one wyższe o ok. 4,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.



Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki lub ich części, a także budowle (lub ich części), jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można go zapłacić:

w kasie gminy,

przelewem na konto gminy,

u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Oto kilka przykładowych maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, zawartych w obwieszczeniu ministra finansów:

od budynków mieszkalnych lub ich części: 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

lub ich części: 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Osoba fizyczna opłaca podatek od nieruchomości w czterech ratach.

I rata: do 15 marca,

II rata: do 15 maja,

III rata: do 15 września,

IV rata: do 15 listopada.

Najwyższa możliwa grzywna przewidziana w przepisach za poważne uchybienia podatkowe, w tym uchylanie się od ich płacenia, może sięgnąć nawet 64 tys. zł.



Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z uchwały Rady Warszawy wynika, że przykładowe stawki podatku od nieruchomości w stolicy wyglądają następująco:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,45 zł od 1 m 2 powierzchni,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,45 zł od 1 m 2 powierzchni, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,72 zł od 1 m 2 powierzchni;

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,72 zł od 1 m 2 powierzchni; od budynków mieszkalnych - 1,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

- 1,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 16,64 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowe.

Jak wyglądają stawki podatku obowiązujące mieszkańców Krakowa? Oto kilka przykładów:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,45 zł od 1 m2 powierzchni,

od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,

- 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków mieszkalnych - 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.



