Do 15 marca trzeba opłacić pierwszą z czterech rat podatku od nieruchomości. O jakich zasadach należy pamiętać? Jak wyglądają stawki i kto je ustala? Poniżej zebraliśmy najistotniejsze informacje.
Podatek od nieruchomości pobierają gminy. Jego wysokość ustala rada gminy w specjalnej uchwale.
Co ważne, resort finansów określa górne granice stawek podatku. W tym roku są one wyższe o ok. 4,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki lub ich części, a także budowle (lub ich części), jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można go zapłacić:
- w kasie gminy,
- przelewem na konto gminy,
- u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).
Oto kilka przykładowych maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, zawartych w obwieszczeniu ministra finansów:
- od budynków mieszkalnych lub ich części: 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Osoba fizyczna opłaca podatek od nieruchomości w czterech ratach.
- I rata: do 15 marca,
- II rata: do 15 maja,
- III rata: do 15 września,
- IV rata: do 15 listopada.
Najwyższa możliwa grzywna przewidziana w przepisach za poważne uchybienia podatkowe, w tym uchylanie się od ich płacenia, może sięgnąć nawet 64 tys. zł.
Z uchwały Rady Warszawy wynika, że przykładowe stawki podatku od nieruchomości w stolicy wyglądają następująco:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,45 zł od 1 m 2 powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,72 zł od 1 m 2 powierzchni;
- od budynków mieszkalnych - 1,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 16,64 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowe.
Jak wyglądają stawki podatku obowiązujące mieszkańców Krakowa? Oto kilka przykładów:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,45 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,
- od budynków mieszkalnych - 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.