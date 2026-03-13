Nowe dane o inflacji w Polsce. Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły rok do roku o 2,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,3 proc.

GUS podał nowe dane o inflacji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 102,1) - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Rynek oczekiwał inflacji: 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

W styczniu po rewizji wag w koszyku CPI inflacja wyniosła rdr 2,1 proc. i mdm 0,7 proc. wobec 2,2 proc. i 0,6 proc. przed rewizją.

