Polska 2050 rekomendowała troje posłów na stanowiska wiceministrów - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Chodzi o posady w ministerstwach: pracy, sportu i funduszy.

Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak / Pawel Wodzynski / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Po tym, jak Szymon Hołownia oddał fotel marszałka Włodzimierzowi Czarzastemu, Polska 2050 nadal czeka na powołanie nowego wicepremiera. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to dopiero po wewnętrznych wyborach w partii.

Takiego scenariusza nie wykluczają politycy tego ugrupowania. Jednocześnie Polska 2050 liczy na podpis premiera Donalda Tuska pod trzema nominacjami na stanowiska wiceministrów, które na biurku szefa rządu leżą od kilkunastu tygodni.

My oczekujemy też na dokończenie rekonstrukcji na poziomie wiceministrów z naszej strony. Tam są trzy czy cztery propozycje, które powinny zostać uwzględnione. Spodziewam się, że to się stanie - mówił w Sejmie wicemarszałek izby Szymon Hołownia.

Według informacji RMF FM w grze są trzy nazwiska. Nową wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej miałaby zostać posłanka Maja Nowak, która zastąpiłaby wiceministra Łukasza Krasonia. Według nieoficjalnych informacji Polska 2050 już w czerwcu wycofała jego rekomendację.

Nową wiceminister sportu i turystyki miałaby zostać Żaneta Cwalina-Śliwowska. O tej nominacji jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Z kolei do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej miałby dołączyć poseł Łukasz Osmalak. Wcześniej rekomendowany na to stanowisko był Bartosz Romowicz, jednak ostatecznie polityk z Podkarpacia wycofał swoją kandydaturę.

Wszystko wskazuje na to, że dopiero po wewnętrznych wyborach w Polsce 2050, zarówno temat wicepremiera, jak i wiceministrów zostanie zamknięty. Europoseł Michał Kobosko w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nie wykluczył scenariusza, że to Szymon Hołownia pozostanie liderem, jeśli nie zostanie komisarzem w ONZ.

Polityk zarysował też możliwy scenariusz dotyczący funkcji wicepremiera, sugerując, że wybór przewodniczącego partii może mieć wpływ na nominację. Jeżeli Hołownia wygra, logiczne byłoby, że to on znajdzie się w rządzie jako wicepremier - stwierdził europoseł.