Praska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym byłemu wiceburmistrzowi Pragi-Południe Adamowi C. Zarzuca mu korupcję - miał pośredniczyć w uzyskaniu stanowiska w ratuszu w zamian za pozwolenie na budowę apartamentowca w Rembertowie.

Były wiceburmistrz oskarżony jest o korupcję / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock





Praska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym byłemu wiceburmistrzowi Pragi-Południe Adamowi C.

Prokuratura zarzuca oskarżonym m.in. przekupstwo, łapownictwo i posłużenie się nierzetelną fakturą.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Prokuratura oskarża Adama C., Jacka G., Adama C. oraz Henryka K. m.in. o przekupstwo, łapownictwo i posłużenie się nierzetelną fakturą.

Wiceburmistrz Pragi-Południe miał obiecać naczelnikowi wydziału budownictwa w rembertowskim ratuszu Jackowi G. stanowisko naczelnika w praskim ratuszu. W zamian Jacek G. miał wydać pozytywną decyzję zatwierdzająca budowę trzypiętrowego apartamentowca wśród domów jednorodzinnych przy ulicy Ilskiego w Rembertowie.

W tym czasie było to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, który zmienił się dopiero po wybudowaniu inwestycji. Natomiast z naruszeniem prawa nie poinformowano o budowie inwestycji innych stron postępowania, czyli żadnego z sąsiadów.

Inwestorem była spółka, którą zarządzał wiceburmistrz, choć formalnie była zarejestrowana na jego ojca.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie dotyczyło obietnicy udzielenia, a ostatecznie udzielenia i przyjęcia korzyści osobistej w postaci zatrudnienia na stanowisku funkcyjnym w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę spółce reprezentowanej przez jednego z oskarżonych, a kontrolowanej faktycznie przez drugiego z nich z pominięciem w postępowaniu administracyjnym osób będących stronami przedmiotowego postępowania - przekazał prok. Remigiusz Krynke z praskiej prokuratury okręgowej.

Wiceburmistrz odpowie również przed sądem za posłużenie się nierzetelnymi fakturami, jak również za zatajenie informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej i posiadanych udziałach w spółkach prawa handlowego w oświadczeniu majątkowym.

W 2023 roku funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C., byłego wiceburmistrza Pragi-Południe oraz Jacka G., naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe. Zatrzymano również dwóch przedsiębiorców.

"Zatrzymany Adam C., wiceburmistrz Pragi-Południe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjął i zaewidencjonował w księgach spółki oraz użył w składanych deklaracjach poświadczającą nieprawdę fakturę na kwotę 492 tys. zł, przez co naraził Skarb Państwa na straty z tytułu należności VAT" - informowała w 2023 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Wiceburmistrz trafił do aresztu, z którego wyszedł za kaucją w styczniu 2024 roku, został też odwołany ze stanowiska. Natomiast wobec Jacka G. prokurator zastosował dozór policyjny. Mężczczyna nadal pracuje w urzedzie dzielnicy Praga-Południe w zespole kultury.