Decyzja lokalizacyjna dotycząca budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności. We wtorek poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Oznacza to, że możliwe będzie szybkie rozpoczęcie formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz uruchomienie procesu odszkodowawczego dla właścicieli przejmowanych działek.

Wojewoda mazowiecki nadał rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej CPK (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Decyzja obejmuje tereny w gminach Teresin, Wiskitki i Baranów. Jak podkreślił wojewoda, wniosek o nadanie rygoru został złożony na podstawie znowelizowanej ustawy o CPK, a objęty nią teren jest kluczowy dla realizacji inwestycji.

Lokalizacyjna decyzja dotyczy nie tylko samego lotniska, ale także infrastruktury drogowej i kolejowej.

Zgodnie z harmonogramem, budowa lotniska ma ruszyć w 2026 roku. W 2031 roku planowane jest uzyskanie niezbędnych certyfikacji, a rok później - oddanie portu do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa - CPK - Łódź.

Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.