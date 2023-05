Pełczyńska-Nałęcz o oświadczeniu Prigożina: Świadczy o konflikcie wewnątrz elit rosyjskich

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do ujawnionego w piątek nagrania szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożina, na którym zarzucił on władzom rosyjskim celowe odcięcie jego żołnierzy od dostaw amunicji i zapowiedział wycofanie się 10 maja z Bachmutu.

Według b. ambasador RP w Moskwie, oświadczenie to świadczy o konflikcie wewnątrz elit rosyjskich. Z jednej strony oczywiście celem jest wygrana, ale Prigożyn chce, żeby to Grupa Wagnera wygrała i żeby on zgarnął wszystkie laury, żeby Bachmut został podbity jego wojskami, a równocześnie Szojgu (minister obrony Rosji - przyp. red.), czy Gierasimow, szef sztabu boją się, że to on będzie tym ważniejszym i tym, który zwycięży, a nie oni i w efekcie tej konkurencji nie dostarczają mu najwyraźniej wystarczającej (ilości) amunicji, wskutek czego on nie jest w stanie tego Bachmutu podbić - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Co to oznacza? Że wewnętrzne wojny w ramach różnych elementów sił zbrojnych są dzisiaj tak mocne, że to bardzo mocno podważa efektywność wysiłku zbrojnego Federacji Rosyjskiej - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: w Rosji panuje cyberstalinizm

Była wiceminister spraw zagranicznych wyraziła też pogląd, że w Rosji panuje obecnie "cyberstalinizm". Rosja się zmienia w strasznym tempie, w straszną stronę. To jest taka cyberstalinizacja - to jest chyba najlepsze określenie - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Jak dodała, "know-how" na temat tego jak przy pomocy najnowocześniejszych metod inwigilować społeczeństwo Rosjanie czerpią zapewne od Chin. Z jednej strony to jest rozpoznanie twarzy, kontrolowanie ludzi, z drugiej strony - szereg rozwiązań ustawowych, które powodują, że nie można uniknąć już dzisiaj poboru do wojska, bo się dostaje wezwanie na konto online i nawet jak się go nie odbierze, to i tak jest to uważane za doręczenie, a takiego konta nie można zlikwidować - wskazała b. wiceminister spraw zagranicznych.

Konsekwencje wojny dla Rosji

Pytana o konsekwencje wojny dla Rosji, Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że państwo to jest w stanie ponieść o wiele większą cenę za agresję na Ukrainę niż jakiekolwiek państwo demokratyczne. Chodzi - jak mówiła - przede wszystkim o straty wśród żołnierzy czy jakość życia zwykłych obywateli.

Jeśli chodzi z kolei o konsekwencje ekonomiczne, to - zdaniem b. ambasador RP w Moskwie - zachodnie sankcje nie przewróciły z dnia na dzień rosyjskiej gospodarki. Gospodarka rosyjska cierpi (...) , ale spadek produkcji jest kompensowany produkcją zbrojeniową, która się do jakości życia nijak, co nie znaczy, że sankcje nie są omijane, że nie są kompensowane sprzedażą do Chin czy Indii - zaznaczyła.