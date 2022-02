"Ta decyzja nie jest żadnym zaskoczeniem. Rząd polski wiedział i w pewnym sensie chciał, by TSUE orzekło ws. mechanizmu. Może były oczekiwania, że to orzeczenie pójdzie w innym kierunku" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasadorka Polski w Rosji i szefowa instytutu Strategie 2050. Odniosła się w ten sposób do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił polską skargę dotyczącą mechanizmu łączącego fundusze europejskie z poszanowaniem praworządności. "Wielkimi słowami można obudować każdą, bardzo przyziemną realności. Za wielkimi słowami o suwerenności i jakiejś odrębności kryje się to, że mamy sądownictwo coraz bardziej zależne od polityków i coraz mniej wydajne. Na czym polega ta odrębność i kto jest jej beneficjentem, jeżeli system działa gorzej, a na dodatek weszliśmy w kolizję z UE?" – pytała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

