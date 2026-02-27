Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą wykorzystanie rekordowych 43,7 mld euro z unijnego programu SAFE na wzmocnienie polskiej armii. Niższa izba parlamentu przyjęła poprawki Senatu do ustawy wdrażającej inicjatywę. Te dotyczą m.in. braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Polski Sejm przyjął ustawę o wykorzystaniu 43,7 mld euro z funduszy UE na wojsko / Shutterstock

Formalnie Sejm głosował za odrzuceniem poprawek. Przeciwko odrzuceniu dwóch poprawek dot. zapewnienia, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON zagłosowało 250 posłów, za 182 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu.

Poprawki zaproponowane przez Senat zapewniają m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Gigantyczne środki dla Polski

Polska otrzymała największą pulę środków z wartego 150 mld euro programu Security Action for Europe (SAFE), którego celem jest wzmocnienie sił zbrojnych państw Unii Europejskiej.

Jednak w kraju projekt budzi kontrowersje - polityczna opozycja sprzeciwia się niektórym aspektom udziałów Brukseli w kwestiach obronnych.

Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że program SAFE ograniczy zakupy uzbrojenia od kluczowego sojusznika Polski, Stanów Zjednoczonych, a także umożliwi Niemcom ingerencję w polskie sprawy.

Rząd Donalda Tuska odpiera te zarzuty, podkreślając, że środki nie są obwarowane takimi warunkami, a tanie finansowanie z SAFE jest niezbędne dla bezpieczeństwa kraju w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.

Przyjęta ustawa pozwala Bankowi Gospodarstwa Krajowego zarządzać funduszem, z którego będą wypłacane środki na modernizację armii. Premier Donald Tusk ostrzega, że ewentualne weto prezydenta ograniczy możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy. Straty będą bardzo poważne - podkreślił szef rządu.

Prezydent Karol Nawrocki nie ujawnia na razie swojej decyzji. To sprawa niezwykle ważna dla państwa i budząca ogromne emocje. Decyzję podejmiemy, gdy nadejdzie właściwy moment - powiedział w czwartek zastrzegając, że wsłuchuje się w głosy zwolenników i przeciwników programu SAFE.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze w piątek podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta.