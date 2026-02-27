Rozlosowano pary 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Fiorentiną, a Lech Poznań z Szachtarem Donieck.

Lech Poznań poznał rywala w 1/8 Ligi Konferencji / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Lech Poznań, po wyeliminowaniu fińskiego KuPS, w kolejnej rundzie zmierzy się z Szachtarem Donieck. "Kolejorz" uniknął teoretycznie trudniejszego rywala, jakim było Rayo Vallecano. W przypadku awansu do ćwierćfinału, na Lecha czekać będzie zwycięzca pary AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Raków Częstochowa, który zajął drugie miejsce w fazie ligowej, ominął fazę play-off, ale nie może mówić o szczęściu w losowaniu.

"Medaliki" zmierzą się z Fiorentiną - drużyną, która wyeliminowała wcześniej Jagiellonię Białystok po zaciętym dwumeczu. Jeśli Raków pokona włoski zespół, w ćwierćfinale może trafić na Crystal Palace.

Teoretycznie możliwe jest spotkanie Lecha i Rakowa w półfinale Ligi Konferencji, jednak droga do tego celu jest bardzo daleka. Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się 12 marca, rewanże tydzień później.

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji Europy