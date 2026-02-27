Już wkrótce Małopolska może zyskać jedną z najbardziej widowiskowych tras rowerowych w kraju. Plany budowy ponad 20-kilometrowego odcinka VeloSkawa pomiędzy Świnną Porębą a Suchą Beskidzką nabierają realnych kształtów. Czy nad Jeziorem Mucharskim powstaną tarasy widokowe, kładki i pomosty? Wszystko wskazuje na to, że to możliwe.

Niezwykłe plany nad Jeziorem Mucharskim: tarasy widokowe i pomosty dla rowerzystów / foto: Shutterstock/ samorzad.gov.pl/Gmina Mucharz /

VeloSkawa - rowerowa perła Małopolski coraz bliżej

Za nami już robocze spotkanie poświęcone koncepcji rozbudowy ścieżki rowerowej VeloSkawa na odcinku Świnna Poręba - Sucha Beskidzka.

"Przedstawione rozwiązania robią ogromne wrażenie. Koncepcja nabiera kształtów. Szczególnie na terenie Gminy Mucharz trasa będzie przepiękna, wręcz bajeczna i spokojnie będziemy mogli konkurować z najlepszymi ścieżkami rowerowymi w kraju" - podkreśla wójt Paweł Paździora.

Tarasy widokowe i pomosty - bajkowe wizje nad Jeziorem Mucharskim

Plany związane z nowym odcinkiem VeloSkawa to nie tylko klasyczna ścieżka rowerowa. Projektanci przewidują bowiem powstanie spektakularnych tarasów widokowych, kładek i pomostów nad Jeziorem Mucharskim. Te elementy mają sprawić, że trasa nie tylko zachwyci rowerzystów, ale stanie się również atrakcją turystyczną dla całych rodzin.

"Tarasy widokowe, kładki i pomosty nad Jeziorem Mucharskim? To wszystko jest możliwe!" - przekonuje wójt Mucharza.

VeloMałopolska - wielki rowerowy projekt

VeloSkawa to część większego przedsięwzięcia - projektu VeloMałopolska, który zakłada powstanie sieci nowoczesnych i bezpiecznych tras rowerowych w całym regionie. Docelowo długość trasy VeloSkawa ma wynieść aż 126 km. Jej przebieg częściowo pokrywa się z popularną Wiślaną Trasą Rowerową. Start zaplanowany jest w Suchej Beskidzkiej, a meta w miejscowości Hutki.

Obecnie realizowanych jest już kilka odcinków trasy, z których mogą korzystać miłośnicy dwóch kółek.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla dalszych losów inwestycji. Po zakończeniu prac koncepcyjnych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ruszą kolejne etapy realizacji. Władze lokalne oraz mieszkańcy liczą na szybkie tempo prac, które pozwoli za kilka lat w pełni korzystać z uroków nowej trasy.