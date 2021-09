„To słaba reakcja rządu” – mówił Paweł Kowal w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, komentując powołanie nowego wiceministra zdrowia. To odpowiedź resortu na protest medyków. „Za komuny, jak był protest, to przynajmniej pierwszego sekretarza zmieniali” – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej. „Metoda rządzenia tej ekipy polega na podziale społeczeństwa, na szczuciu na pewne grupy społeczne i dzisiaj tą grupą są medycy” – przekonywał gość Bianki Mikołajewskiej. „Ale ludzie maja swój rozum” – dodał Kowal.

Komentując obecną sytuacje w służbie zdrowia, poseł przekonywał, że pandemia dawała możliwość dużej zmiany, ale rząd tego nie wykorzystał. Teraz jest moment na nowe rozdanie w medycynie - mówił Kowal w RMF FM. Dzisiaj jest moment, kiedy trzeba zainwestować w profilaktykę, jeżeli nie chcemy inwestować w leczenie. Nie da się zmienić w Polsce służby zdrowia, bez dosypania tam pieniędzy - tłumaczył polityk i dodał: "Rząd tego nie umie, nie rozumie, nie da się z nimi na ten temat dyskutować".

Mam wrażenie, że my wiemy co trzeba zrobić, medycy wiedzą co trzeba zrobić, są pewne rozwiązania, które sprawdziły się w świecie. Tylko rząd nie jest w stanie się zająć służbą zdrowia, kiedy wydał pieniądze na inne sprawy - mówił Paweł Kowal.

