​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Matysiak, posłanka Lewicy. Porozmawiamy z nią m.in. o zaplanowanej na wtorek Radzie Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta. Jednym z jej tematów ma być przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jaką deklarację tej sprawie powinien usłyszeć jutro Andrzej Duda?

Paulina Matysiak / Marcin Obara / PAP

Paulinę Matysiak zapytamy ponadto o przygotowania do wyborów samorządowych. W jakiej konfiguracji wystartuje w nich lewica? Czy jest szansa na wspólny komitet wyborczy? Kilka dni temu łódzkie struktury Nowej Lewicy poinformowały o zamiarze startu do rady miasta wraz z Koalicją Obywatelską. Zadeklarowali także poparcie dla wywodzącej się z PO obecnej prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

