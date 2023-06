"Jeżeli PiS zostanie odsunięty od władzy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobią politycy partii demokratycznych, będzie wykonanie zobowiązań" – tak wiceprezes PSL Urszula Pasławska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówiła o dzisiejszym wyroku TSUE uznającym za niezgodne z prawem UE przepisy reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Czy rzeczywiście wyrok TSUE - jak twierdzi minister Szymon Szynkowski vel Sęk - odnosi się do nieaktualnego stanu prawnego - zapytała Kazimiera Szczuka na początku Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prawo i Sprawiedliwość będzie dziś odsuwało każdą wiadomość, która jest dla nich niekorzystana. Ten wyrok potwierdził to, o czym mówiło się w Europie i w Polsce od wielu miesięcy - odparła Urszula Pasławska.

Mnie interesuje, czy ktoś w przyszłości poniesie konsekwencje decyzji politycznych. Urzędnik, jeżeli złamie prawo, urzędnik, jeżeli zaniecha pewnych decyzji, również ponosi odpowiedzialność finansową. Oczekuję, że w przyszłości te decyzje polityczne Prawa i Sprawiedliwości - Zjednoczonej Prawicy będą miały również konsekwencje finansowe dla tej partii - podkreśliła wiceprezes PSL.

Co straciliśmy, to straciliśmy, dlatego jesienią jest szansa na odwrócenie tego złego trendu, ponieważ jeżeli PiS zostanie odsunięty od władzy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobią politycy partii demokratycznych, będzie wykonanie zobowiązań, do których się zobowiązał pan premier Morawiecki, w związku z tym liczymy, że część "prawych i sprawiedliwych" będzie to popierało - stwierdziła Urszula Pasławska, nawiazując do ustaleń przyjętych przez rząd w rozmowach z Komisją Europejską.